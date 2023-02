Agencja S&P potwierdziła dotychczasowy rating Polski na poziomie "A-" z perspektywą stabilną

Kolejne oceny agencji ratingowych potwierdzają stabilną sytuację makroekonomiczną i fiskalną Polski - ocenił w komentarzu dla PAP główny ekonomista Ministerstwa Finansów Łukasz Czernicki.

Ekonomista podkreślił, że S&P podobnie jak inne agencje ratingowe utrzymuje niezmieniony zarówno poziom, jak i perspektywę ratingu – mimo toczącej się w sąsiedztwie wojny. W jego opinii Polska skutecznie broni się przed pogorszeniem ocen, które miało miejsce w niektórych państwach naszego regionu w ostatnich miesiącach, co jest dowodem na wysokie zaufanie do siły polskiej gospodarki. W komunikacie Agencja podkreśla dobrą sytuację finansów publicznych (m.in. stabilny poziom długu publicznego) oraz konkurencyjność i dywersyfikację sektora prywatnego. Doceniono także działania rządu ukierunkowane na poprawę salda finansów publicznych, w tym powrót do standardowych stawek podatków pośrednich dla niektórych dóbr, co poskutkowało obniżeniem przewidywanego przez Agencję deficytu sektora general government w 2023 roku" - wskazał.

autor: Ewa Wesołowska