Prezes ULC: ok. 38-proc. strata w ruchu lotniczym z powodu zakazu lotów rosyjskich samolotów w UE

Ok. 38 proc. ruchu lotniczego tracimy w związku z zakazem lotów rosyjskich samolotów w Unii Europejskiej; to są bardzo duże straty finansowe - poinformował we wtorek prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson.