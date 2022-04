Agencja Moody’s potwierdziła rating Polski na poziomie "A2" z perspektywą stabilną

fot. Brendan McDermid / / Reuters

Agencja Moody’s potwierdziła długoterminowy rating Polski na poziomie "A2" ze stabilną perspektywą - podała agencja w komunikacie.

Moody's poinformował, że utrzymanie ratingu Polski wynika z bilansu trzech kluczowych czynników. Pierwszy z nich to starania kraju o zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz posiadane gwarancje bezpieczeństwa NATO i obecność wojsk, co łagodzi zagrożenie geopolityczne wynikające z inwazji Rosji na Ukrainę - w tym również decyzji Rosji o odcięciu dostaw gazu do Polski w tym tygodniu.

Drugi istotny czynnik to odporność gospodarki Polski i nadal silne ramy instytucjonalne, które - jak oceniła agencja - stoją jednak przed wyzwaniami związanym ze stopniową erozją praworządności.

Trzeci z czynników, które w największym stopniu wpłynęły na decyzje agencji o utrzymaniu ratingu, to korzystna struktura zadłużenia Polski i jego relatywnie niski koszt. Pozwala to na udźwignięcie większego długu oraz łagodzenie wyzwań fiskalnych wynikających z konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

"Pomimo silnego wzrostu rentowności obligacji skarbowych od lata 2021 r., napędzanego dodatkowo zacieśnieniem polityki pieniężnej przez NBP, wskaźniki kosztów obsługi długu Polski pozostają dobre. Agencja Moody's prognozuje, że w latach 2022-25 spłaty odsetek wyniosą średnio 3,4 proc. dochodów budżetowych w porównaniu ze średnią 4,4 proc. w latach 2012-2021" - napisano w raporcie.

Dodano, że w latach 2020-2021 przyrost długu Polski wynikał w większości z emisji w walucie lokalnej, przez co struktura długu publicznego uległa dalszej poprawie.

Moody's oczekuje stabilnego stosunku długu do PKB Polski w latach 2022 i 2023 r., wynoszącego średnio 55 proc. wobec prognozowanych na ten rok 55,2 proc. Następnie agencja spodziewa się stopniowego spadku wskaźnika, natomiast ma on pozostać powyżej granicy 50 proc. co najmniej do 2025 r.

Jak podano w komunikacie, stabilna perspektywa ratingu Polski odzwierciedla pogląd Moody's, że pomimo zwiększonej ekspozycji Polski na ryzyko zdarzeń geopolitycznych (oraz oczekiwanie, że utrzyma się ono na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas), ogólne ryzyko dla profilu kredytowego kraju jest zrównoważone.

"Rating Polski jest odporny na zaktualizowane założenia bazowe Moody's, mówiące o narastających ryzyku kredytowym spowodowanym rosyjsko-ukraińskim konfliktem militarnym, w szczególności okresem podwyższonego napięcia geopolitycznego powodującego wyższą inflację, niższy wzrost, zwiększone wydatki fiskalne oraz wyższe koszty finansowania długu i zmienność na rynku walutowym" - napisano.

W bazowym scenariuszu przyjętym przez agencję Polska nadal będzie notowała silny wzrost gospodarczy, średnio o około 3 proc. w 2022 i 2023 r.

"Głównym kanałem, przez który nastąpi obniżka wzrostu gospodarczego, jest wysoka inflacja, ciążąca konsumpcji, a także negatywny wpływ na nastroje przedsiębiorców, który z kolei wpływa na inwestycje" - napisano.

Moody's ocenia, że wpływ ogłoszonego wstrzymania dostaw gazu przez Rosję do Polski gazociągiem jamalskim będzie ograniczony. Jako argumenty przemawiające za taką oceną agencja wymienia: stosunkowo wysokie poziomy magazynowe gazu w Polsce wynoszące 76 proc. maksimum, perspektywy wzrostu możliwości importu w terminalu LNG w Świnoujściu, a także połączenie z Norwegią nowym Baltic Pipe, który ma zacząć funkcjonować od października 2022 roku.

Agencja ocenia również, że ryzykiem dla oceny kredytowej Polski nie powinna być rezygnacja z importu rosyjskiego węgla.

Spośród trzech największych agencji ratingowych Moody's najwyżej ocenia wiarygodność kredytową Polski. Rating Polski według Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Komunikat Moody's zakończył pierwszą tegoroczną rundę przeglądów ratingów Polski przez główne agencje. Podobnie jak Moody's, również S&P oraz Fitch utrzymały swoje oceny. (PAP Biznes)

kuc/