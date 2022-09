Agencja Fitch obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski w '22 do 3,9 proc., w '23 do 1,5 proc.

fot. Brendan McDermid / / Reuters

Agencja Fitch obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 do 3,9 proc. z 5,2 proc, a w 2023 do 1,5 proc. z 3,0 proc. - wynika z raportu agencji. Fitch spodziewa się zakończenia cyklu podwyżek stóp proc. przez RPP na poziomie 7,50 proc. i ich obniżki o 50 pb. do końca 2023 r.

"Obecnie spodziewamy się, że gospodarka Polski wejdzie w techniczną recesję w III kw., a w IV kw. znajdzie się w stagnacji. (...) Obniżamy prognozę wzrostu na bieżący rok do 3,9 proc. z 5,2 proc., a na przyszły tniemy szacunki o połowę do 1,5 proc. (...) Przy inflacji na poziomie 16,1 proc. w sierpniu i stopach procentowych o 450 pb. wyższych niż na początku roku spodziewamy się ograniczenia konsumpcji" - napisano.

Według Fitch inflacja w Polsce osiągnie szczyt na poziomie ok. 20 proc. na początku 2023 r., a potem zacznie spadać.

"Inflacja napędzana jest dodatnią luką popytową oraz efektami drugiej rundy, w związku z rosnącymi płacami" - dodano.

Agencja ocenia, że walkę banku centralnego z inflacją "komplikuje" luźna polityka fiskalna.

Fitch prognozuje, że RPP zakończy w bieżącym roku cykl podwyżek ze stopą referencyjną na poziomie 7,50 proc., a w 2023 r. agencja spodziewa się obniżki kosztu pieniądza o 50 pb. do 7,0 proc. na koniec okresu.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski według Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne. (PAP Biznes)

tus/ ana/