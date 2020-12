Agencja Fitch obniża prognozę dynamiki PKB Polski na 2021 rok

fot. Sergei Savostyanov /

Agencja ratingowa Fitch obniżyła prognozę dynamiki PKB Polski na 2021 rok do 3,3 proc. z 4,5 proc., na 2022 rok prognozuje 5,1 proc. vs 3,3 proc. poprzednio - wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu agencji. Fitch oczekuje, że Polska osiągnie kompromis z UE ws. uzależniania wypłaty środków finansowych od praworządności.

"Fitch spodziewa się, że Polska osiągnie kompromis w sporze z UE w sprawie warunków dotyczących praworządności w ramach Wieloletnich ram finansowych UE i Funduszu Odbudowy (Next Generation EU), by nie zagrozić napływowi środków UE, które są kluczowe dla inwestycji. Fitch oczekuje, że dynamika inwestycji osiągnie swój 12,5-proc. szczyt w 2022 r., gdy wpływ środków z Funduszu Odbudowy będzie najbardziej odczuwalny. To podbije dynamikę wzrostu PKB do 5,1 proc. w 2022 r. wobec 3,3 proc. w 2021 r." - napisano w raporcie.

W rundzie prognostycznej z końca września Fitch prognozował wzrost PKB Polski w 2021 r. na poziomie 4,5 proc., a w 2022 r. na 3,3 proc.

Na 2020 Fitch prognozuje 3,4-proc. spadek PKB vs. -3,5 proc. poprzednio.

Fitch prognozuje 1,7-proc. inflację CPI w Polsce na koniec 2021 r. i 3,5 proc. na koniec 2022 r.

Analitycy agencji spodziewają się, że w 2021 r. RPP podwyższy stopy procentowe o 20 pb. do 0,30 proc. na koniec roku i o kolejne 20 pb. w 2022 r. do 0,50 proc. na koniec tego okresu.

Przed podwyżkami stóp Fitch spodziewa się zakończenia programu skupu aktywów przez NBP.

Aktualne prognozy Fitch Annual 2020F 2021F 2022F PKB -3,4 3,3 5,1 Konsumpcja prywatna -3,3 5,8 4,3 Inwestycje -6,9 3,5 12,5 CPI (na koniec okresu) 2,8 1,7 3,5 Stopa proc, (na koniec okresu) 0,1 0,3 0,5 USD/PLN (na koniec okresu) 4 3,75 3,65

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski wg Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

