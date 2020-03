Dziś rating Polski w agencji Fitch

Na dziś przegląd ratingu Polski zaplanowała agencja Fitch. Być może doczekamy się pierwszych uwag agencji dotyczących koronawirusa.

Ostatni piątek z opublikowanym przeglądem polskiego ratingu miał miejsce w pierwszej połowie października. Agencja S&P Global Ratings utrzymała wówczas polski rating w walucie zagranicznej na poziomie A- przy stabilnej perspektywie. Tego samego dnia komunikat ws. Polski wydać miała agencja Moody’s. Nie zrobiła tego, co oznacza utrzymanie dotychczasowej oceny polskiej wiarygodności kredytowej na poziomie A2.

Również dwa tygodnie temu Moody’s nie zabrał głosu w sprawie naszego kraju. Tym samym ratingowa pałeczka przekazana została agencji Fitch, która pierwszy przegląd Polski w 2020 r. zaplanowała na 27 marca. Decyzja agencji zostanie ogłoszona po piątkowym zamknięciu giełd.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski wg Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Rating Polski w trzech głównych agencjach S&P Moody's Fitch AAA Aaa AAA AA+ Aa1 AA+ AA Aa2 AA AA- Aa3 AA- A+ A1 A+ A A2 (p. stabilna) A A- (p. stabilna) A3 A- (p. stabilna) BBB+ (p. stabilna) Baa1 BBB+ BBB Baa2 BBB BBB- Baa3 BBB- BB+ Ba1 BB+ BB Ba2 BB BB- Ba3 BB- B+ B1 B+ B B2 B B- B3 B- CCC+ Caa1 CCC+ CCC Caa2 CCC CCC- Caa3 CCC- źródło: Bankier.pl

Na temat naszego kraju Fitch po raz ostatni wypowiadał się w komunikacie ratingowym dokładnie pół roku temu.

- Rating Polski odzwierciedla zdywersyfikowaną gospodarkę i silne fundamenty makroekonomiczne podtrzymywane przez zdrowe ramy polityki gospodarczej i silny sektor bankowy. Te czynniki równoważą niski poziom PKB na mieszkańca i wysoki dług zewnętrzny – tak swoją decyzję uzasadnili analitycy Fitcha, słowo w słowo powtarzając komunikat z marca 2019r. Warto dodać, że nota Polski w Fitch Ratings pozostaje niezmieniona od 2007 roku.

Omawiane we wrześniu założenia makroekonomiczne w dużej mierze zdezaktualizowały się przez koronawirusa. Komentarz do bieżących wydarzeń znalazł się m.in. w opublikowanym w czwartek przeglądzie ratingu USA, którym Fitch utrzymał najwyższą możliwą notę AAA.

Koronawirus sprawia, że oddala się także perspektywa zrealizowania celów, od których agencja uzależnia podniesienie polskiej oceny.

- Podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe w przypadku spadku wskaźnika zadłużenia zagranicznego netto do PKB do poziomów zbliżonych dla krajów z oceną ratingową „A” lub w przypadku konsolidacji fiskalnej, prowadzącej do trwałego spadku relacji długu publicznego do PKB. Ponadto do podwyżki ratingu może prowadzić dalszy wzrost gospodarczy, w kierunku poziomu rozwoju gospodarczego krajów o ocenie ratingowej „A” – napisano we wrześniowym komunikacie.

- Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku słabnącej determinacji do utrzymania deficytu poniżej granicy 3% PKB, nieustabilizowania wskaźnika długu do PKB w średnim terminie, osłabienia ram polityki makroekonomicznej, potencjalnie skutkującego niższym wzrostem PKB, lub w przypadku pogorszenia standardów rządzenia jak i klimatu inwestycyjnego, które miałyby negatywny wpływ na gospodarkę – dodano.

Michał Żuławiński