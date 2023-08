Agencja AP: Chiny budują lotnisko na spornej wyspie Triton na Morzu Południowochińskim

Chiny budują lotnisko na wyspie Triton należącej do archipelagu Wysp Paracelskich na Morzu Południowochińskim – poinformowała w środę agencja Associated Press na podstawie analizy zdjęć satelitarnych. Do wyspy roszczenia wysuwają Wietnam i Tajwan.

fot. markxding / / Wikimedia Commons

Ze zdjęć przeanalizowanych przez agencję AP wynika, że na początku sierpnia Chiny rozpoczęły budowę pasa startowego na Triton. Wyspa ta znajduje się mniej więcej w równej odległości od chińskiej prowincji Hajnan oraz wybrzeża Wietnamu, który obok Tajwanu, rości sobie do niej prawo.

W obecnym kształcie pas startowy miałby ponad 600 metrów, czyli byłby wystarczająco długi, aby umożliwić start i lądowanie samolotów turbośmigłowych i dronów, ale nie myśliwców czy bombowców – twierdzi Associated Press.

Widoczne są również liczne ślady pojazdów biegnące przez większą część wyspy oraz przedmioty przypominające wyglądem kontenery i sprzęt budowlany.

ChRL uznaje prawie całe Morze Południowochińskie za swoje własne, co stoi w sprzeczności z roszczeniami Wietnamu, Filipin, Malezji, Brunei i Tajwanu do poszczególnych obszarów akwenu.

W 1974 roku Chińczycy siłą zajęli część Wysp Paracelskich, leżących ok. 200 km na południowy wschód od najdalej wysuniętej na południe prowincji ChRL - Hajnan. Kilka spornych raf Chińczycy przekształcili w sztucznie usypane wyspy z portami, lotniskami i garnizonami wojskowymi. (PAP)

