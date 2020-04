Afrykanie w Kantonie wyrzucani z hoteli z powodu koronawirusa

Dziesiątki, a nawet setki pochodzących z Afryki przedsiębiorców i innych osób zostało bez dachu nad głową w Kantonie na południu Chin. Twierdzą, że wyrzucono ich z mieszkań i hoteli z powodu uprzedzeń podsycanych pandemią koronawirusa.

„Pięć dni temu wyrzucili mnie z hotelu. Od tamtej pory śpię na ulicy, w krzakach, gdzie się da. Niektórzy są na ulicy od tygodni. Dokądkolwiek pójdziemy, wyrzucają nas” - powiedział PAP ok. 40-letni Nigeryjczyk, siedzący na chodniku razem z kilkunastoma innymi Afrykanami.

Pracownicy kilku okolicznych hoteli powiedzieli PAP, że policja zakazała im przyjmowania cudzoziemców.

It's remarkable how fast the China-Africa "donation diplomacy" narrative was replaced by this image of evicted Africans sleeping on the streets of Guangzhou. This is amplified by the fact that China's media apparatus is incapable of countering this narrative. pic.twitter.com/5o0XWzliUi