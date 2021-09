Afgańscy kupcy niepewni przyszłości. Gwałtownie rosną podatki i cła

Talibowie otwierają szkoły średnie. Dziewczęta zostały wykluczone

Talibowie otworzyli szkoły średnie i nakazali chłopcom powrócić do edukacji, a nauczycielom - mężczyznom - do pracy. W oświadczeniu nie wspomniano o kobietach i dziewczętach, co sugeruje, że w nowym afgańskim systemie edukacyjnym nie ma dla nich miejsca - informuje w sobotę BBC News.