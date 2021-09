Afganistan: klienci banków wpadli w panikę, branża finansowa jest w „uścisku kryzysu"

Talibowie chcą powrotu egzekucji i obcinania rąk

Departament Stanu USA potępił w piątek oświadczenie jednego z talibskich przywódców mułły Norudina Turabiego, który powiedział w rozmowie z AP, że władze Afganistanu wrócą do takich praktyk jak obcinanie rąk czy egzekucje. "Wraz z całą społecznością międzynarodową jesteśmy gotowi do tego, aby pociągnąć sprawców tych nadużyć do odpowiedzialności" – powiedział w piątek rzecznik Departamentu Stanu Ned Price.