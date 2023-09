Afera wizowa. Tak miała wyglądać umowa z pośrednikiem

Afera wizowa. Jarosław Kaczyński zabrał głos Nie ma afery, to nawet nie jest aferka; to jest po prostu głupi i rzeczywiście przestępczy pomysł jakichś ludzi, z których ogromna większość nie ma nic wspólnego z aparatem władzy - powiedział w sobotę w Toruniu prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do sprawy dotyczącej wydawania wiz.