Afera wizowa. 350 tys. nieprawidłowo wydanych przez MSZ wiz

Tyle wiz zdaniem posłów PO Jana Grabca i Marcina Kierwińskiego wydała Polska dla migrantów z krajów Afryki i Bliskiego Wschodu. Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych wkroczyli agenci CBA, których zadaniem było uważne przyjrzenie się pośrednictwu wizowemu. Sprawa wyszła na jaw m.in. dzięki europejskiemu śledztwu.

fot. Michal Kosc / / FORUM

Trzecie pytanie referendalne forsowane przez PiS brzmi: "czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?". Tymczasem tylnymi drzwiami do Polski mogło wjechać nawet 400 tys. z dokumentami wydanymi jak wymienia komunikat CBA przez polskie placówki dyplomatyczne w Hongkongu, Tajwanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Filipinach i Katarze.

Aferę wizową dokładnie opisała "Gazeta Wyborcza". Polskie śledztwo jest częścią europejskiego, które ma za zadania prześwietlić działalność indyjskiej spółki VFS Global, pośrednika w zdobywaniu wiz. Trzeba im zapłacić od 500 do 800 euro za wizę. Z kolei "Rzeczpospolita" poinformowała, że cudzoziemcy płacili nawet 5 tys. dolarów za polską wizę (firmy pośredników blokowały miejsca w kolejce).

Z doniesień wynika, że CBA wręcz zostało zmuszone przez europejskich partnerów do działania, które polegało m.in. na przesłuchaniu całego kierownictwa departamentu konsularnego MSZ i zabezpieczenia nośników danych oraz sprzętu z biura wiceministra Piotra Wawrzyka. Warto wspomnieć, że jeszcze tego samego dnia premier Mateusz Morawiecki zdymisjonował go. Został także wykreślony z list wyborczych PiS.

Śledczy na celownik wzięli głównie Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi, które współpracowało z wymienionym indyjskim pośrednikiem na mocy kontraktu na pośrednictwo wizowe. W praktyce VFS Global było "monopolistą" w składaniu wniosków, korzystając przy pomocy botów. Ci, którzy usiłowali zrobić to samodzielnie i ponieśli klęskę, mieli otrzymywać wiadomości od pracowników VFS.

Z kolei Centrum Decyzji Wizowych miało, zgodnie z zapowiedziami resortu, przejąć obsługę procesu wydawania wiz od zagranicznych placówek konsularnych. Skorzystało m.in. z rozporządzenia MSZ w sprawie ułatwień wizowych dla robotników, tymczasowych z około 20 krajów, w tym krajów islamskich. Z polskimi wizami jechali oni dalej do krajów UE i to wzbudziło niepokój innnych krajów, szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Niemcy twierdzą, że przez granicę z Polską przechodzi do Saksonii i Brandenburgii, około 600 imigrantów dziennie.

Jak wyglądał proceder? Do tej pory jeśli ktoś pochodził z kraju uznawanego za niebezpieczny, przed otrzymaniem wizy był sprawdzany przez służby specjalne na miejscu, jak i przez ABW już w Polsce. Jednak tym rozporządzeniem i współpracą z indyjską firmą zaniechano tej procedur, która zobowiązała się dokonywać takiego sprawdzenia (wątpliwego w praktyce). Gdy w jakimś kraju wstrzymywano wydanie wiz, jego ambasador pojawiał się w MSZ na zmianę z przedstawicielami firm, które chciały rekrutować tam pracowników - ujawniło radio Zet. Przed polskimi ambasadami można także było kupić już podstemplowane dokumenty, które wystarczyło wypełnić.

Teraz służby badają połączenia rekruterów z firm pośredniczących (nie tylko tej indyjskiej) z urzędnikami MSZ.

Aferę skomentował Donald Tusk na X (dawnym Twitterze), pisząc: "Rozpętać antymigrancką histerię, ściągnąć rekordową ilość migrantów, zarobić miliony na wizach, a na koniec rozpisać referendum w sprawie migracji. Łukaszenka to przy nich amator".

Relokacja imigrantów w UE oczami UE Na wstępie należy zaznaczyć, że nie ma jeszcze żadnej decyzji podjętej w sprawie relokacji imigrantów. Jest więc czas, by zgłaszać zastrzeżenia do proponowanych rozwiązań. Najważniejszą kwestią, jaką przemilczał PiS, jest fakt, że we wniosku w sprawie rozporządzenia o zarządzaniu azylem (a więc w skrócie relokacji), państwa członkowskie wynegocjowały zapis o częściowe lub zupełne wyłączenie tych, które znajdują się pod "silną presją migracyjną". Na ten punkt powołały się spokojnie we wniosku Czechy, zamiast wymachiwać stępioną szabelką. Dokładnie przepis stanowi: „Państwa członkowskie będące beneficjentami nie powinny być zobowiązane do wykonania swoich zobowiązań w zakresie wkładu na rzecz puli solidarnościowej […]. Jeżeli państwo członkowskie znajduje się pod presją migracyjną lub uważa, że znajduje się pod presją migracyjną […] powinno móc wystąpić o częściowe zmniejszenie lub całkowite zwolnienie z wniesienia wkładu”. Ten punkt odnosi się do państw tj. Grecja, Włochy, Hiszpania, Malta czy Cypr, które zmagają się z napływem uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu oraz Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Litwy, czyli takich, które przyjęły znaczną część uchodźców z Ukrainy. Kto nie zdecyduje się na przyjęcie uchodźców, nie będzie karany opłatą. Kolejny przepis stanowi o alternatywnych środkach solidarnościowych, a wśród nich wymienia się m.in. szkolenia, sprzęt techniczny, usługi. I kolejna nieścisłość - relokowani nie będą nielegalni imigranci. Liczby mówią o 2 tys. relokowanych rocznie. W praktyce w Polsce w analogicznym okresie rejestruje się 136 tys. pracowników z krajów określanych "spoza kontynentu". Więc liczba proponowana przez UE to zaledwie igła w stogu siana.

aw