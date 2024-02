Afera w inspektoracie środowiska. Przekazano ponad 1 mln zł nagród

NASK w służbie partii? Mieli walczyć z dezinformacją, a "sprawdzali co Polacy myślą o PiS" Powołany do walki z rosyjską dezinformacją zespół w państwowym NASK przed wyborami sprawdzał np., co Polacy piszą w internecie o tym, że Mateusz Morawiecki wysłał córkę do prywatnej szkoły, albo jak reagują na aferę wizową - pisze w poniedziałek "Gazeta Wyborcza".