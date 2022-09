Afera respiratorowa. Kontrakt za milczenie? MZ: to kłamstwa

fot. New Africa / / Shutterstock

Sugestie z tekstu w Wp.pl, dotyczącego respiratorów, kierowane do Ministerstwa Zdrowia i jego byłego kierownictwa, to kłamstwa mające wybielić nierzetelnego kontrahenta – wskazał w piątek resort, odnosząc się do publikacji w portalu.

Wirtualna Polska opublikowała rozmowę z wdową po przedsiębiorcy, który nie wywiązał się z dostaw respiratorów zamówionych w 2020 r. przez resort zdrowia.

Jak poinformowała Wirtualna Polska, według Ewy Izdebskiej polskie służby i prokuratura znały adres jej męża w Tiranie, a on sam pojawiał się na przesłuchaniach w polskiej ambasadzie w Albanii. Kobieta stwierdziła, że "jak zrobiła się afera, to zapytała męża, dlaczego nie chce tego wyjaśnić, dlaczego nie chce przedstawić swojej wersji, przedstawić swoich racji dziennikarzom".

"Mąż nie chciał rozmawiać z mediami. Powiedział, że w ministerstwie obiecali mu, że jak będzie siedział cichutko, to oni mu za to załatwią inny duży kontrakt" – dodała. Twierdzi również, że nie wie wszystkiego o interesach męża.

Żona handlarza bronią nie wie, co się właściwie stało z tymi pieniędzmi od Ministerstwa Zdrowia. A w sprawozdaniu finansowym E&K za 2020 r. była mowa o 20 mln zysku.

Na pytanie, czy mąż nie zostawił niczego w spadku, odpowiedziała "długi. Odrzuciłam spadek. W styczniu przepisałam nasze wspólne mieszkanie na córkę, żeby nie poszło pod młotek. Ale okazało się, że córka nie może go przejąć, zostało to zablokowane przez prokuraturę".

Ministerstwo Zdrowia skomentowało sprawę na Twitterze, odpowiadając redakcji.

"Wszelkie sugestie w tym wywiadzie, kierowane do @MZ_GOV_PL i jego byłego kierownictwa, to wyłącznie kłamstwa mające wybielić nierzetelnego kontrahenta. Ich kwintesencją jest teoretyczna prośba o milczenie, kiedy sami na bieżąco w trakcie konferencji o wszystkim informowaliśmy media" – wskazał resort.

Chodzi o sprawę zakupu przez Ministerstwo Zdrowia w kwietniu 2020 r. 1241 respiratorów. Miała je dostarczyć firma E&K, należąca do Andrzeja Izdebskiego. Do Polski trafiło 200 respiratorów. W związku z niedotrzymaniem terminu dostaw sprzętu resort odstąpił od umowy, a na firmę nałożono kary umowne w wysokości 10 proc. wartości niezrealizowanego zamówienia, a za opóźnienie w dostawie w wysokości 0,2 proc. wartości dostawy za każdy dzień zwłoki. Prokuratura poszukiwała Andrzeja Izdebskiego listem gończym.

Śmierć handlarza bronią jest mocno tajemnicza. 20 czerwca 2022 r. miał zostać znaleziony martwy w mieszkaniu w Tiranie. Jednak po przewiezieniu jego ciała do Polski, nikt z rodziny nie został wezwany w celu potwierdzenia tożsamości denata. Posłowie KO Dariusz Joński i Michał Szczerba domagali się szczegółowych informacji o okolicznościach śmierci Andrzeja Izdebskiego. Ich zdaniem, celem śledczych były trzy sprawy: żeby go (Andrzeja Izdebskiego - przyp. red.) nie znaleźć, żeby go nie przesłuchać i żeby nie postawić mu zarzutów.

W połowie września przeprowadzono licytację, ale nikt nie był zainteresowany 46 respiratorami, sprowadzonymi niegdyś przez firmę E&K, choć cena wywoławcza była wielokrotnie niższa niż ta, za którą Ministerstwo Zdrowia kupiło te respiratory w 2020 roku. Licytacja siedzibę firmy E&K również nie przyniosła znacznych zysków - nieruchomość położona przy ul. Radziwiłłowskiej w Lublinie została sprzedana za blisko 605 tys. zł.

JM/PAP