Afera maseczkowa w Niemczech. Chadecja traci w sondażach

Skandal wokół dwóch posłów chadeckich, którzy w czasie pandemii pobrali wysokie prowizje za pośrednictwo w handlu maseczkami ochronnymi, sprawił, że spadło społeczne zaufanie do obu partii chadeckich: CDU i CSU - wynika z najnowszego sondażu, który w czwartek omawia "Der Spiegel".

Sondaż przeprowadzony przez internetowy instytut badania opinii Civey na zlecenie gazet grupy medialnej Funke wskazuje, że tylko około jednej trzeciej ankietowanych ufa obu partiom w takim samym stopniu, co przed ujawnieniem afery i związanymi z nią oskarżeniami o korupcję.

Około 60 procent twierdzi, że afera z maseczkami wpłynęła negatywnie na ich zaufanie do CDU i CSU. Ok. 75 procent ankietowanych spodziewa się, że z powodu skandalu obie partie z dużym prawdopodobieństwem stracą w wyborach parlamentarnych we wrześniu.

Jak pisze "Der Spiegel" na swojej stronie internetowej, w środę kierownictwo wspólnej frakcji CDU i CSU w Bundestagu dało jej członkom czas do piątku wieczorem na ujawnienie ewentualnych korzyści finansowych, jakie odnieśli na transakcjach związanych z pandemią. "To jednak niewiele zmienia w obecnej katastrofie PR" - ocenia gazeta.

Zaniepokojenie wpływem tzw. afery maseczkowej na wizerunek chadeków wyraził w rozmowie z dziennikiem "Rheinische Post" sekretarz generalny CDU Paul Ziemiak. "Ostatnie wydarzenia wstrząsnęły naszą partią (...) Te indywidualne przypadki dotykają nas wszystkich, wprawiają nas w złość i zawstydzają" - powiedział. Ocenił, że "straty wizerunkowe są obecnie duże".

Deputowani Bundestagu Georg Nuesslein (CSU) i Nikolas Loebel (CDU) mieli otrzymać wysokie prowizje za pośrednictwo w handlu maseczkami ochronnymi. Loebel pobrał z tego tytułu prowizję w wysokości około ćwierć miliona euro, Nuesslein - 660 000 euro.

Afera wywołała oburzenie w kraju. Obaj politycy opuścili szeregi swoich partii, a Loebel zrezygnował dodatkowo z mandatu w Bundestagu ze skutkiem natychmiastowym. Nuesslein zapowiedział, że nie będzie jesienią kandydować do parlamentu.

Według "Spiegla" prokuratura w Monachium rozszerzyła śledztwo w sprawie korupcyjnej dotyczącej Nuessleina. Obecnie prowadzone jest dochodzenie w sprawie trzeciej osoby, podejrzanej o "przekupywanie wybieralnych urzędników".

Do tej pory w postępowaniu było tylko dwóch podejrzanych: Nuesslein oraz przedsiębiorca Thomas Limberger. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że Nuesslein otrzymał za pośrednictwem swojej firmy konsultingowej prowizję w wysokości 660 000 euro - za działalność maklerską w związku z wielomilionowymi zamówieniami na zakup sprzętu chroniącego przed koronawirusem dla ministerstw i policji federalnej. (PAP)

