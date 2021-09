Afera mailowa. "Rząd powinien wyjaśnić, które z wyciekających e-maili są autentyczne"

Ministrowie i parlamentarzyści z nowym sprzętem do bezpiecznego logowania

Służące do weryfikacji przy logowaniu m.in. do poczty elektronicznej klucze U2F otrzymają ministrowie i parlamentarzyści - informuje środowy "Dziennik Gazeta Prawna". Zdaniem ekspertów, to jeden z bezpieczniejszych sposobów logowania.