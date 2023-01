Afera korupcyjna w UE. Europoseł zdradzi tożsamość wspólników

Belgijski sąd wycofał wniosek o ekstradycję z Włoch żony i córki - Marii Dolores Colleoni i Silvii Panzeri - byłego socjalistycznego europosła oskarżonego o korupcję - podał w środę brukselski portal Politico. Przebywający w Belgii w areszcie Pier Antonio Panzeri zawarł w ubiegłym tygodniu ugodę prokuratorem. Ma ujawnić tożsamość wspólników.

Córka i żona byłego posła do Parlamentu Europejskiego pozostaną w areszcie domowym we Włoszech. To konsekwencja ugody między belgijską prokuraturą a włoskim politykiem.

Obie kobiety zostały aresztowane 9 grudnia. Są podejrzane o to, że wiedziały o procederze byłego eurodeputowanego.

67-letni Panzeri jest jedną z czterech osób aresztowanych przez belgijską policję w zakrojonym na szeroką skalę śledztwie. Jest on oskarżony o przyjmowanie płatności od Kataru i Maroka, założenie organizacji przestępczej, korupcję oraz pranie pieniędzy.

Zgodnie z ugodą zawartą z prokuraturą Pier Antonio Panzeri ma opowiedzieć wszystko o swoich nielegalnych działaniach oraz ujawnić tożsamość wspólników.

