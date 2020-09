Afera Getback. Ziobro: Prokuratura postawi zarzuty Leszkowi Cz.

fot. Andrzej Hulimka / FORUM

Prokuratura Regionalna w Warszawie wystąpiła z wnioskiem o postawienie Leszkowi Cz. zarzutów ws. doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem klientów Idea Banku na sumę 130 mln zł; jeśli sąd podejmie decyzję o areszcie, zostanie wydany list gończy - przekazał szef MS Zbigniew Ziobro.

Zatrzymanie wrocławskiego biznesmena nie jest obecnie możliwe, ponieważ przebywa poza granicami kraju. Gdyby sąd zgodził się na areszt, zaistniałaby możliwość wystawienia listu gończego. I taką decyzję zapowiada już Zbigniew Ziobro.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że prawdą jest informacją, że Prokuratura Regionalna w Warszawie sporządziła postanowienie o przedstawieniu zarzutów Leszkowi Cz. "Miliarderowi, który jako przewodniczący rady nadzorczej Idea Banku w okresie objętym zarzutem - zdaniem prokuratury mając świadomość bezprawnych działań, nie dopełniając obowiązku rzetelności i uczciwości, do jakich był zobowiązany (...) - doprowadził do narażenia na szkodę wielkich rozmiarów bardzo wielu klientów Idea Banku" - mówił. Kwota, o której mowa w zarzucie, to 130 mln zł.

Jak dodał, z ustaleń prokuratury wynika, że Cz. w ówczesnym czasie faktycznie kierował bankiem i "zachodzą wszelkie przesłanki do tego, by skutecznie ogłosić mu zarzuty popełnienia poważnych przestępstw". "Oraz zachodziły wszelkie przesłanki, aby wystąpić do sądu o tymczasowe aresztowanie" - powiedział.

Ziobro podkreślił przy tym, że jeśli sąd podejmie decyzję o tymczasowym aresztowaniu Leszka Cz., zostanie wydany za nim list gończy. "Ta afera pokazuje, że nie może być tak, że osoby niezwykle wpływowe, osoby bardzo majętne mogą czuć się bezkarne, wtedy, kiedy dopuszczają na przestępstw, zwłaszcza na wielką skalę, w stosunku do bardzo wielu Polaków. Prokuratura, którą kieruję, zawsze będzie w sposób pryncypialny kierować się właśnie takimi zasadami - wobec każdego" - zapewnił minister sprawiedliwości.

O co chodzi w aferze Getback

GetBack powstał na początku 2012 r. jako firma niepowiązana formalnie z grupą Leszka Czarneckiego, lecz skupująca długi jego spółek. W lipcu 2014 r. kontrolowany przez Czarneckiego Idea Bank przejął GetBack za 120 mln zł. Biznesmen wyszedł z tej inwestycji 2016 r., sprzedając spółkę funduszowi Abris. O historii powstania u upadku Getbacku Czarnecki mówił w 2018 r. w czasie konferencji WallStreet. Tego samego dnia biznesmen dodał, że Idea Bank uzna reklamacje ws. sprzedaży obligacji GetBacku oraz przedstawił swoją receptę na uzdrowienie sytuacji windykatora.

Afera GetBacku wybuchła 16 kwietnia 2018. Najpierw GetBack poinformował o prowadzeniu rozmów z PKO BP i Polskim Funduszem Rozwoju w sprawie wsparcia finansowego. Następnie informacje te zostały zdementowane przez bank i fundusz. Dzień później GPW zawiesiła handel akcjami i obligacjami spółki windykacyjnej.

Prowadzone w sprawie GetBacku postępowanie dotyczy wyrządzenia szkody majątkowej o wielkich rozmiarach, prowadzenia ksiąg rachunkowych wbrew przepisom i podawanie nieprawdziwych informacji. Straty szacuje się nawet na 2,6 mld zł. Pokrzywdzonych mogło być ok. 9 tys. osób posiadających obligacje spółki. Część z nich obligacje GetBacku kupiła za pośrednictwem banków kontrolowanych przez Czarneckiego.

Główny podejrzany - były prezes spółki Konrad K. - przebywa w areszcie już od ponad dwóch lat. Zatrzymani w sprawie zostali także byli prezesi i członkowie zarządu Idea Banku i Lion's Banku.

Nazwisko Leszka Czarneckiego pojawiło się także w aferze KNF. Dotyczyła ona działań nadzoru finansowego wobec należących do Czarneckiego banków.

MZ, PAP