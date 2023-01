Adwokatura chce zniesienia przepisów covidowych w sądownictwie

Dozór elektroniczny będzie częściej stosowany. Chce tego resort sprawiedliwości

Od 1 stycznia z systemu dozoru elektronicznego (SDE) będzie mogło skorzystać więcej skazanych – podaje Prawo.pl. Jak informuje serwis, SDE będzie mógł być stosowany nie tylko w przypadku skazanego na karę pozbawienia wolności do 1,5 roku, ale też wobec skazanego na karę do 3 lat, któremu do odbycia pozostała część tej kary w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy, o ile nie popełnił recydywy.