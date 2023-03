Polski producent grafenu planuje podbić rynek amerykański

Advanced Graphene Products, spółka zajmująca się produkcją grafenu i rozwojem jego zastosowań, chce wprowadzić swój produkt na rynek USA - poinformowali PAP Biznes w wywiadzie przedstawiciele spółki. Firma ogłosiła ostatnio strategię pozyskania finansowania z emisji nowych akcji. Spółka rozwija kolejne produkty.

/ Advanced Graphene Products

"Chcielibyśmy wprowadzić na rynek USA nasz filament do druku 3D pod marką Prografen. Zdajemy sobie sprawę z potencjału, jaki ma tamten rynek. Dodatkowo, około 90 proc. filamentów, które są kupowane w Polsce, jest wykorzystywane do zastosowań nieprzemysłowych. W USA ten podział kształtuje się inaczej - analizy wskazują na szersze wykorzystanie filamentów do wydruku elementów do zastosowań użytkowych i profesjonalnych, a nasz produkt ma charakter przemysłowy” - powiedział PAP Biznes prezes Advanced Graphene Products, Artur Wiechczyński.

"Wiążę duże nadzieje, szczególnie z filamentem do druku 3D oraz farbami antykorozyjnymi z grafenem. Rozesłaliśmy filament do różnych firm w USA i otrzymaliśmy dobry feedback. W maju odbywają się największe targi 3D w USA, szykujemy się na to wydarzenie z myślą, że to będzie nasz start na tym rynku" - dodał przewodniczący rady nadzorczej oraz akcjonariusz Advanced Graphene Products, Piotr Zawistowski.

Na 27 marca zostało zwołane nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym akcjonariusze będą głosować uchwałę o podwyższeniu kapitału. Ponadto spółka zawarła z głównymi akcjonariuszami umowę inwestycyjną, w ramach której sprzedadzą oni w ofercie publicznej posiadane akcje spółki, a pozyskane środki przeznaczą na objęcie akcji nowej emisji.

"Wspólnie z innymi głównymi akcjonariuszami i prezesem zarządu zadeklarowaliśmy udział w ofercie i zamierzamy objąć akcje nowej emisji” - powiedział Zawistowski.

Środki uzyskane z emisji akcji mają posłużyć na realizację strategii rozwoju sprzedaży oraz opracowanie zastosowania grafenu na skalę przemysłową.

"To będzie grafen klasy premium dedykowany do zastosowań użytkowych i profesjonalnych, np. przemysłowych, gdzie jest potrzebna chociażby duża wytrzymałość mechaniczna. Liczymy na to, że potencjalni klienci z rynku amerykańskiego będą tym zainteresowani” - powiedział.

Prezes powiedział, że nowym rozwiązaniem jest zastosowanie grafenu w olejach silnikowych. Spółka ma już kontrahenta, który wprowadził na rynek produkt z jej grafenem.

"Olej z grafenem może pracować znacznie dłużej niż typowy, co z kolei jest w zgodzie z nowymi przepisami środowiskowymi. Przepracowany olej jest oczywiście odpadem, który trzeba utylizować, więc im bardziej jesteśmy w stanie wydłużyć pracę oleju silnikowego, tym lepiej" - dodał.

Artur Wiechczyński poinformował, że prowadzone są badania nad zastosowaniem grafenu do magazynowania wodoru. Motoryzacja oparta o baterie litowo-jonowe to etap przejściowy w dążeniu do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

"Z uwagi na to, że pokłady litu są ograniczone, musimy zajmować się zbudowaniem nowego obszaru, czyli zastosowaniem wodoru chociażby w napędach samochodowych. W zeszłym tygodniu podpisaliśmy umowę współpracy z Politechniką Łódzką w zakresie rozwoju technologii grafenowych do budowy zbiorników do magazynowania wodoru" - powiedział.

"Wodór należy przechowywać pod dużym ciśnieniem między 300 a 700 bar, co powoduje, że zużywa się sporo energii na sprężanie wodoru do tak dużych ciśnień, więc na starcie tracimy około 40 proc. energii" - dodał.

W drugiej połowie zeszłego roku spółka zmieniła strategię na sprzedaż z wykorzystaniem sieci dystrybutorów.

"Mamy już umowy dystrybucyjne z trzema firmami, m.in. z największym polskim dystrybutorem filamentu" - powiedział prezes.

Wcześniej spółka podpisała umowę z rumuńskim dystrybutorem filamentu, a w tej chwili finalizuje umowę z dystrybutorem w Niemczech.

Spółka planuje podjąć współpracę z kolejnymi firmami.

"Bardzo aktywnie działamy w obszarach np. pokryć antykorozyjnych. Niedawno informowaliśmy o tym, że jeden z naszych kontrahentów, firma Nanosphere, wdrożyła farbę do malowania elementów napędowych w podwoziach samochodów. Ta firma z powodzeniem stosuje nasz grafen w farbie proszkowej” - powiedział Artur Wiechczyński.

"Grafen to taki materiał, który może mieć wiele zastosowań. Bardzo mocno przyglądamy się możliwościom zastosowania grafenu w cemencie, tak jak w innych materiałach. Grafen poprawia właściwości mechaniczne. Jest duża szansa, aby poprzez zastosowanie grafenu w cemencie, istotnie odchudzić konstrukcje betonowe" - dodał.

Kolejnym obszarem, który interesuje spółkę, to kompozyty węglowe, w których grafen także odgrywa ogromną rolę - kompozyty węglowe mogą być wzmocnione albo mieć mniejsze wymiary i grubość. Dzięki temu detale zbudowane z kompozytów, jak na przykład pewne akcesoria sportowe, ramy rowerowe, mogą być cieńsze i lżejsze. Liczą na to przede wszystkim sportowcy walczący o wyniki, ale także coraz szersze grono użytkowników sprzętu sportowego i rekreacyjnego.

Advanced Graphene Products jest producentem obu znanych współcześnie form grafenu: płatkowego i powierzchniowego. Spółka opracowała i opatentowała technologię produkcji grafenu powierzchniowego na ciekłym metalu – HSMG.

Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe, których celem jest wypracowanie potencjalnych zastosowań produkowanych przez spółkę form grafenu. Głównymi obszarami zastosowań, grafenu płatkowego (GO – tlenek grafenu, rGO – zredukowany tlenek grafenu) są kompozyty węglowe, żywice epoksydowe, filamenty 3D, farby, powłoki antykorozyjne czy też masterbatche.

Spółka nawiązała współprace zmierzające do opracowania zastosowań komercyjnych grafenu m.in. z następującymi podmiotami: Kross, Ciech, Europejska Agencja Kosmiczna, Frako-Term, GM Color, Polwax, GRM Systems, czy Pimar Plastics.

Po trzech kwartałach 2022 r. spółka miała 1,6 mln zł przychodów netto ze sprzedaży oraz prawie 2 mln zł straty netto. (PAP Biznes)

