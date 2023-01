Adopcja a urlop macierzyński. Nowe zasady wchodzą w życie od lutego

Od 1 lutego rodzice adopcyjni i zastępczy będą mogli korzystać z urlopów według korzystniejszych reguł. Wolne od pracy będzie przysługiwało także na starsze dzieci – nawet do ukończenia 14 lat – informuje w czwartek "Rzeczpospolita”.

fot. altanaka / / Shutterstock

"Rz" wyjaśnia, że dotychczas prawo do urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego przysługiwało wyłącznie w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza lub adopcji dziecka, które nie ukończyło 7 lat.

Nowelizacja kodeksu pracy, która wchodzi w życie 1 lutego 2023 r., znacząco podnosi górną granicę wieku dziecka umożliwiającą skorzystanie rodzicom adopcyjnym z urlopów – z 7 do 14 lat.

Rodzina zastępcza a zmiany w urlopach

Ta zmiana nie dotyczy rodziców zastępczych, którzy będą mogli skorzystać z urlopu do momentu ukończenia przez dziecko 7 lat (lub 10 lat – w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego).

Jednak są inne zmiany dla rodzin zastępczych. Jak podaje gazeta, do kodeksu pracy dodano też przepisy doprecyzowujące uprawnienia do urlopów rodziców zastępczych, którzy przysposobili dziecko wychowywane w rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej). Jeżeli w takim przypadku rodzice nie wykorzystali w pełnym wymiarze urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, będą mogli skorzystać z pozostałej części urlopu po wystąpieniu do sądu z wnioskiem w sprawie adopcji dziecka.

Rodzice zastępczy, którzy wykorzystali całość urlopu w związku z przyjęciem dziecka na wychowanie, nie będą uprawnieni do ponownego skorzystania z urlopu w razie podjęcia decyzji o adopcji dziecka.

Urlop macierzyński a adopcja - kiedy złożyć wniosek

Po zmianach w kodeksie karnym wniosek o udzielenie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego będzie można złożyć wyłącznie w terminie 7 dni od dnia przyjęcia dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza lub wystąpienia do sądu z wnioskiem w sprawie przysposobienia dziecka.

Urlop będzie rozpoczynał się w terminie określonym we wniosku przez pracownika, ale najpóźniej 21 dni od dnia przyjęcia dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza lub wystąpienia z wnioskiem o przysposobienie.

ktl/ mark/