Adamczyk: Od Korczowej do Lwowa powstanie autostrada

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział w sobotę w Jarosławiu (Podkarpackie), powołując się na informacje strony ukraińskiej, że powstanie autostrada łącząca polsko-ukraińskie przejście w Korczowej ze Lwowem. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku.

Adamczyk mówił, że w piątek minister transportu Ukrainy Wołodymyr Omelian oświadczył, że "od przyszłego roku rozpocznie się budowa komercyjnej, koncesyjnej autostrady liczącej ponad 80 kilometrów, która połączy naszą wschodnią granicę w Korczowej ze Lwowem".

Swoje zamierzenia strona ukraińska przekazała w trakcie spotkania, na którym podpisano umowę dotyczącą poprawy infrastruktury transgranicznej między obu krajami.

Położona niedaleko Jarosławia Korczowa kończy najdłuższą w naszym kraju autostradę A4, która liczy 628 km. A4 biegnie z Jędrzychowic na granicy z Niemcami do przejścia w Korczowej. Przebiega przez woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie. Jest częścią III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego.

Adamczyk zaznaczył również, że "pan minister Omelian poinformował w czasie spotkania, że strona ukraińska przygotowuje i przystąpi do realizacji dużego projektu drogowego, który połączy Lwów z Odessą z odgałęzieniem do Kijowa; będzie to droga szybkiego ruchu". "Mamy nadzieję, że pozwoli to skomunikować Odessę z portami Trójmiasta" - dodał minister. Droga szybkiego ruchu ze Lwowa do Odessy ma być gotowa do 2024/25 roku.

W Jarosławiu, a wcześniejszym na spotkaniu z mieszkańcami w Kolbuszowej, minister Adamczyk mówił też o drodze Via Carpatia. Przypomniał, że kilka dni temu ten projekt po raz pierwszy pojawił się w oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej, jako "korytarz Via Carpatia". "To sukces polskiego rządu. Nasi poprzednicy mówili, że to jest niemożliwe, to się nie uda, nie ma sensu o tym rozmawiać, bo to jest niemożliwe. Dzisiaj staje się to rzeczywistością" powiedział szef resortu infrastruktury.

Via Carpatia będzie międzynarodowym szlakiem, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

W ocenie Adamczyka, jest to niezmiernie ważne przedsięwzięcie z punktu widzenia interesów gospodarczych naszego kraju. Długość tego szlaku w Polsce wyniesie ok. 760 km. Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wskazuje budowę Via Carpatia jako główny priorytet inwestycyjny.(PAP)

autor: Alfred Kyc

kyc/ mok/