Adamczyk: Jazda na suwak obowiązkowa pod koniec listopada

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk liczy, że przyjęte przez rząd przepisy dotyczące tworzenia drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak zostaną przyjęte przez obecny Sejm na posiedzeniu tuż po wyborach. Przepis dotyczący korytarzy życia powinien zacząć obowiązywać od 30 listopada.

Z kolei zapis ustawy dotyczący tzw. jazdy na suwak wejdzie w życie 60 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

„Mam nadzieję, że Sejm przyjmie tą ustawę dotyczącą korytarzy życia, dlatego że nie ma tutaj żadnych głosów negatywnych, wręcz odwrotnie, ta zmiana ustawy jest bardzo oczekiwana” - powiedział PAP w piątek Adamczyk.

Rada Ministrów przyjęła na początku września opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wprowadzający przepisy dotyczące tworzenia drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak.

Jak prawidłowo jeździć na suwak? Jazda na „suwak” stanie się obowiązkowa. Nowe regulacje mają zlikwidować korki i upłynnić ruch przed zwężeniami. Kierowcy nieprzepuszczający aut z sąsiedniego, kończącego się, pasa będą karani mandatami.

Celem projektu jest stworzenie jednoznacznych zasad zachowania kierowców w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego sytuacjach: gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego, a także gdy występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów.

Regulacja ma doprecyzować obecnie obowiązujące przepisy poprzez dokładne określenie zasad tworzenia przez kierujących wolnej przestrzeni dla pojazdów służb ratunkowych oraz ustępowania im pierwszeństwa, w tym właściwy kierunek zmiany pasa ruchu w celu stworzenia korytarza. W skrócie – kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem mają obowiązek zjechać na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami - na prawo, tak aby umożliwić swobodny przejazd pojazdom ratunkowym.

W przypadku jazdy na suwak przepisy precyzyjnie określą zasady pierwszeństwa jazdy z poszczególnych pasów ruchu, gdy następuje zmniejszenie ich liczby, a w miejscu zwężenia powstaje zator. Sformalizują też zasadę naprzemiennego wjazdu po jednym pojeździe z każdego pasa ruchu.

W piątek przy autostradzie A4 w Podłężu (woj. małopolskie) odbyła się inauguracja akcji edukacyjnej „Życie ma pierwszeństwo” skierowanej do polskich kierowców. Jej celem jest szerzenie wiedzy na temat zasad tworzenia korytarza życia. Uczestniczył w niej minister infrastruktury i przewodniczący Krajowej Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Andrzej Adamczyk.

Podkreślił on, że zwiększenie bezpieczeństwa na drogach jest jednym z priorytetów rządu. „W tym celu podejmujemy odpowiednie działania legislacyjne. Korytarze życia to niezmiernie ważne działanie, które może i na pewno będzie ratowało zdrowie i życie ludzkie, to szybszy dojazd służb ratowniczych do miejsca wypadku na tych najważniejszych ciągach drogowy ” - powiedział minister.

Według przedstawionych danych rocznie na polskich drogach ma miejsce około 32 tysiące wypadków. Do każdego z nich muszą dojechać służby ratunkowe. Często na drodze straży pożarnej, pogotowia ratunkowego czy policji stają kierowcy, którzy nie wiedzą, jak prawidłowo ustąpić służbom miejsca na drodze.

„O korytarzu życia powinniśmy pamiętać przez cały czas poruszania się po drodze” – zaznaczył Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Kluczowym elementem kampanii przygotowanej przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest interaktywny spot, który w pełnej wersji można obejrzeć na stronach www.krbrd.gov.pl oraz www.zyciemapierwszenstwo.pl. Poza spotem w ramach kampanii prowadzone będą m.in. działania w internecie, powstanie także strona kampanii www.zyciemapierwszenstwo.pl.(PAP)

autor: Rafał Grzyb

