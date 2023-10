Nowe władze CD Projekt. Założyciel spółki chce wejść do RN

Adam Kiciński w 2024 roku ma zamiar kandydować do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej CD Projekt od roku 2025 - poinformowała spółka w komunikacie.

Jednocześnie Adam Kiciński poinformował o planie złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu spółki na koniec 2024 roku.

"Z CD Projekt jestem związany niemal od początku jej działalności. Przez ponad 29 lat życia zawodowego i rozwoju naszego biznesu przeszedłem drogę od pierwszego pracownika firmy, przez jej dyrektora handlowego, szefa studia, aż po CEO, wspierając firmę zarówno w czasach kryzysu, prosperity, jak i zmiany" - poinformował Adam Kiciński w liście przesłanym do spółki.

"Jestem przekonany że firma jest dzisiaj mocniejsza niż kiedykolwiek, ma wielki potencjał i świetną strategię. Jest też do tej zmiany doskonale przygotowana. Transformacja, którą CD Projekt przeszedł w ostatnich latach, sukcesy „Cyberpunk 2077: Widmo wolności” oraz podstawowej gry w wersji 2.0, pozwalają mi ze spokojem planować kolejny krok zawodowy i przekazanie sterów w nowe, ale w pełni sprawdzone i zaufane ręce" - dodał.

Nowe władze CD Projekt od 1 stycznia 2024 roku

Adam Badowski i Michał Nowakowski będą od 1 stycznie 2024 roku pełnić łącznie rolę Chief Executive Officer (CEO) - poinformowała spółka w komunikacie.

Od 1 stycznia 2024 roku dojdzie do zmiany wewnętrznego podziału kompetencji w zakresie poszczególnych obszarów działalności spółki pomiędzy członków zarządu, a co się z tym wiąże - do zmian w zakresie ról i określeń funkcyjnych członków zarządu.

Zarząd spółki zdecydował, iż Adam Badowski, pełniący aktualnie rolę Chief Creative Officer, od 20 lat związany ze spółką oraz Michał Nowakowski, pełniący aktualnie rolę Chief Commercial Officer, związany ze spółką od 18 lat; posługiwać się będą tym samym określeniem: Joint Chief Executive Officer (Joint CEO).

