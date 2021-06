Powstała Partia Republikańska - nowa partia w ramach Zjednoczonej Prawicy

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

Powołujemy Partię Republikańską dla tych, dla których bliska jest idea wolności, jesteśmy i pozostajemy częścią Zjednoczonej Prawicy - oświadczył w niedzielę europoseł Adam Bielan. Wierzę, że razem zrealizujemy wielki plan dla Polski - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński, który był gościem specjalnym wydarzenia.

W niedzielę w warszawskim Kinie Palladium odbył się Zjazd Republikański, na którym europoseł Adam Bielan ogłosił powołanie Partii Republikańskiej. "Powołujemy Partię Republikańską jako reprezentację obywateli, którym bliska jest idea wolności; idea wolności indywidualnej, narodowej, a także wrażliwej społecznie wolności gospodarczej" - mówił.

"Jesteśmy dumni z wielowiekowych osiągnięć naszego narodu i pragniemy przekazać naszym dzieciom Polskę niezależną, scaloną, nowoczesną i dostatnią" - podkreślił. Wskazywał też, że ugrupowanie chce zagwarantowania bezpieczeństwa i trwałej pozycji rodziny w życiu narodu. Zwracał też uwagę na konieczność autonomicznej aktywności młodzieży.

"Poprzez działania prorozwojowe oraz ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej chcemy dążyć do wzrostu zamożności wszystkich obywateli. Wolna i nieskrępowana przedsiębiorczość jest do tego najlepszą drogą. Chcemy ochrony własności prywatnej, będącej filarem zdrowego ustroju politycznego i społecznego oraz gwarancją rzeczywistej wolności społecznej i indywidualnej" - mówił Bielan.

Zaznaczył, że program Partii Republikańskiej jest kierowany też do przedsiębiorców i producentów. "Będziemy dbać o polskie produkty" - zapewniał.

"Chcemy nowoczesnej ochrony zdrowia. Przyszłościowej, ale opartej na wartości edukacji i nauki, kultury czerpiącej z polskiej tradycji. Sprawnego systemu sprawiedliwości. Chcemy doskonałej infrastruktury transportowej, energetycznej, cyfrowej oraz silnej i nowoczesnej polskiej armii" - kontynuował.

Wskazywał też na potrzebę efektywnego, odpolitycznionego samorządu skoncentrowanego na współpracy z rządem. Opowiadał się też za aktywną polityką na arenie międzynarodowej z uwzględnieniem roli i zaangażowania Polski w NATO i systemie transatlantyckim. "Jesteśmy orędownikami adekwatnej do potencjału społeczno-gospodarczego pozycji Polski w UE. Naszym kierunkiem politycznym była i pozostaje Europa ojczyzn" - mówił.

Bielan ocenił, że najlepszą drogą realizacji tych wszystkich postulatów jest kontynuacja rządów Zjednoczonej Prawicy. "Dlatego jesteśmy i pozostajemy częścią Zjednoczonej Prawicy, najbardziej udanego projektu politycznego polskiej prawicy w historii. Gorąco wierzymy z zwycięstwo w kolejnych wyborach parlamentarnych" - powiedział.

"My się Zjednoczonej Prawicy nie wstydzimy, jesteśmy dumni z dobrych relacji z rządem i z PiS. Niech wstydzą się ci, którzy paktują z opozycją i chcą Zjednoczoną Prawicę rozbić" - dodał.

Bielan zapewnił też, że Partia Republikańska będzie wspierać program Polski Ład. Zaznaczył, że jego partia sprzeciwia się polityce chaosu i destrukcji, w szczególności działaniom polityków totalnej opozycji, które - jak mówił - zakłócają "nasze reformy oraz szkodzą pozycji Polski na arenie międzynarodowej".

Zapraszał też do współpracy wszystkich, którym bliskie są republikańskie wartości. "Nasze przesłanie kierujemy również do wyborców, którzy nie znajdują obecnie reprezentacji politycznej odzwierciedlającej ich oczekiwania; gorąco liczymy tutaj na młodzież" - powiedział Bielan.

Gościem specjalnym wydarzenia był prezes PiS Jarosław Kaczyński, który podkreślał, że "wszyscy jesteśmy republikanami". "Idee republikańską najłatwiej opisać przeciwstawiając ją idei indywidualisto-liberalnej(...). Republikanizm to odwoływanie się do wspólnoty, a dokładnie do różnych wspólnot, tych mniejszych i tej największej globalnej, wspólnoty narodowej, która jak zwykle, chociaż nie zawsze, jest tożsama, przynajmniej w pewnej mierze, ze wspólnotą państwową" - mówił.

Podkreślił, że przed tą ideą ciągle stoją nowe wyzwania. "Dziś, tym wyzwaniem z jednej strony jest skrajnie wypaczona forma liberalizmu, indywidualizmu, permisywizmu, a z drugiej strony przeciwstawia się już na poziomie zupełnie praktycznym także inny typ, już nie ideologii, a pewnej postawy, która ma charakter indywidualistycznej, ale w tym wymiarze czysto już politycznym. I to właśnie zawsze zagrażało przedsięwzięciom strony, którą można określić na naszej scenie politycznej, jako patriotyczną" - zaznaczył prezes PiS.

Jak mówił, "bardzo często było tak, że różne przedsięwzięcia były psute przez tego rodzaju postawy". Ocenił, że "dziś republikanizm praktyczny to jedność obozu Zjednoczonej Prawicy". "Tylko Zjednoczona Prawica, nie odmawiając z góry patriotyzmu ludziom niektórych przynajmniej odmian lewicy, może zrealizować program dla Polski silnej, niepodległej, suwerennej, ale jednocześnie Polski, która zaspokaja potrzeby wszystkich grup obywateli" - wskazywał Kaczyński.

Podkreślił, że równość wobec prawa jest dzisiaj fundamentem, który - jak ocenił - jest w obecnie w Polsce naruszany.

Dlatego - dodał - "ważne jest przywrócenie tej równości, przywrócenie działania prawa, przywrócenie tego wszystkiego, co jest podstawą uczciwego, sprawiedliwego, mocnego państwa".

"Jedność i droga do zwycięstwa, bo ta droga jest otwarta przede wszystkim dzięki temu projektowi - Polskiemu Ładowi. Ta droga musi być przez nas wspólnie przebyta" - podkreślił prezes PiS. "Wierzę, że razem zrealizujemy ten wielki plan dla Polski, wykonamy swój obowiązek, że razem zwyciężymy dla dobrej przyszłości naszego narodu i, co chcę także mocno podkreślić, dla dobrej przyszłości Europy" - dodał Kaczyński.

Członek Rady Ministrów Michał Cieślak, odpowiedzialny za rozwój samorządów, mówił podczas zjazdu, że Partia Republikańska wnosi "bardzo ważny wkład i propozycje do Polskiego Ładu". "Propozycje konkretne, jak wsparcie samorządu terytorialnego, jak pomoc polskim producentom żywności w poszukiwaniu kanałów dystrybucji, zbytu, rozwoju, jak wsparcie rodzin wielodzietnych" - wymieniał.

Wskazał też na propozycje szczegółowe wprowadzone do programu - m.in. gazyfikacja wyspowej, "która umożliwi wielu Polakom duży dostęp do gazu ziemnego". "To wpływa na ochronę środowiska. To przyspieszy transformację energetyczną" - stwierdził.

Cieślak powiedział, że te propozycje pokazują jakiej Polski chce jego ugrupowanie: silnej lokalnie, dumnych małych ojczyzn, dynamicznie rozwijających się miast. "To jest przyszłość, którą chcemy tworzyć" - deklarował. Dodał, że przyszłość to również budowa jego formacji.

Zapowiedział także, że jesienią wybrane zostaną m.in. władze partii i rozpoczną się prace nad budową programu.

Poseł Kamil Bortniczuk zwracał natomiast uwagę, że demografia jest jednym z największych wyzwań przed którymi stoimy. Wskazywał, że Zjednoczona Prawica od początku wspiera rodziny, czego przykładem jest wiele wprowadzonych programów jak na przykład 500plus.

"Będziemy chcieli robić jeszcze więcej dla rodziny ponieważ demografia jest najpoważniejszym wyzwaniem przed którym stoimy" - zaznaczył.

Zapowiedział, że Partia Republikańska chce wprowadzić do Polskiego Ładu zerowy PIT dla dużych rodzin. "My dzisiaj ogłaszamy program jeszcze dalej idący. Jako Partia Republikańska ogłaszamy wprowadzenie w ramach Polskiego Ładu zerowej stawki PIT dla dużych rodzin, czterodzietnych i więcej. Duże rodziny nie zapłacą podatku dochodowego" - oświadczył Bortniczuk. Dodał, że z pierwszych wyliczeń wynika, że takie rozwiązanie doprowadzi do tego, że "w kieszeniach polskich, pracujących rodzin wielodzietnych zostanie ok. 250 mln rocznie".

Poseł Włodzimierz Tomaszewski poruszył temat reformy samorządów. Wskazywał m.in. na system finansów samorządu terytorialnego. "Chcemy uzupełnić ten system o motywacyjne finanse, czyli to żeby przysparzać jak najwięcej pieniędzy na inwestycje i rozwój inwestycji samorządowych" - mówił. Temu - dodał - ma służyć subwencja inwestycyjna. "Mechanizm bardzo prosty: dla silniejszych samorządów chcemy by była zastosowana zasada - im więcej inwestują, tym większe pieniądze w subwencji inwestycyjnej. Dla tych słabszych, chcemy wskazać taki wskaźnik większy wsparcia, żeby mogły także dorównać i jak najwięcej inwestować" - mówił.

Arkadiusz Urban podkreślał z kolei, że dla ugrupowania ważne są kwestie ożywczego spojrzenia na samorząd, nowoczesną innowacyjną gospodarkę, a także włączenia młodego pokolenia "w nurt tych pozytywnych zmian jakie się w Polsce dokonują". "Niech duch nowej wspólnotowej Partii Republikańskiej nas przenika i zaraża pozytywną energią tych, którzy dotąd stali z boku lub nie potrafili się odnaleźć w zastanej rzeczywistości. Republikanie to szansa dla wszystkich, którym leży na sercu sprawa polska i budowanie silnej, niepodległej Polski. Od tego co zrobimy dziś zależy jutro Polski" - podkreślił Urban. (PAP)

autor: Rafał Białkowski, Karolina Kropiwiec, Magdalena Jarco

rbk/ kkr/ maja/ godl/