Acapulco zniszczone. W Meksyku niemal 50 ofiar śmiertelnych huraganu Otis

Do 48 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych potężnego huraganu Otis, który w środę uderzył m.in. w kurort Acapulco na wybrzeżu Pacyfiku – poinformował w niedzielę rząd Meksyku. Według władz "98 proc. ofiar to Meksykanie". 36 osób uważa się za zaginione.

Huragan, o "nie notowanej dotąd sile", jako określiło w swym komunikacie meksykańskie ministerstwo bezpieczeństwa i ochrony obywateli, zaskoczył meteorologów, ponieważ początkowe prognozy zapowiadały jedynie silną burzę tropikalną i sztorm. Żywioł spowodował ogromne szkody w pasie przybrzeżnym stanu Guerrero na obszarze zamieszkanym przez blisko 800 tysięcy ludzi.

"Praktycznie wszystko tu znajduje się w ruinie" - określają skutki katastrofy żywiołowej media.

