Abonament RTV od smartfonów i komputerów? RPO zabrał głos

Można zaoszczędzić na abonamencie RTV. Trzeba się jednak pospieszyć

Opłacenie abonamentu RTV za cały rok z góry do 25 stycznia br., upoważnia do 10 proc. zniżki - przypomniała w środę w komunikacie Poczta Polska. Dodała, że zwolnienie z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych przysługuje m.in. seniorom w wieku 75+, osobom całkowicie niezdolnym do pracy.