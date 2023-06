Finansowanie mediów publicznych. Szef KRRiT: potrzeba zmian

KRRiT ściga TVN. Tym razem za wypowiedź ze „Szkła kontaktowego” Przewodniczący Maciej Świrski, zgodnie z art.10 ust.2 ustawy o radiofonii i telewizji, wystąpił do nadawcy o materiał i odniesienie się do zarzutów: poniżanie, dyskryminowanie i wyśmiewanie osób transseksualnych i ich bliskich oraz wulgaryzmy – poinformowała KRRiT we środę w komunikacie przesłanym PAP.