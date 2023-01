Poczta wciąż ściga za abonament RTV. Statystyki nieco się jednak zmieniły

Pomimo przewidzianych w prawie kar finansowych wiele osób wciąż uchyla się od opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego, przez co urzędnicy Poczty Polskiej mają ręce pełne roboty. Ubiegły rok był jednak nieco inny, bo choć liczba postępowań egzekucyjnych wobec "zapominalskich" wciąż oscylowała wokół 50 tys., to delikatnie drgnęła w dół.

Instytucją odpowiedzialną za weryfikację tego, czy posiadacze odbiorników radiowych lub telewizyjnych uiszczają opłatę abonamentową, jest Poczta Polska. Jeśli kontrolerzy stwierdzą zaległości, do radiosłuchacza bądź widza wysyłane jest listowne upomnienie. Kolejnym krokiem, jeśli poprzedni zawiedzie, jest wystawienie przez Pocztę tytułu wykonawczego i skierowanie go do organu egzekucyjnego, czyli miejscowego urzędu skarbowego.

Samym ściąganiem należności zajmują się natomiast poborcy skarbowi o uprawnieniach zbliżonych do komorników. Przyłapanym na nieuiszczeniu opłaty grozi kara w wysokości 30-krotności miesięcznej stawki. Co więcej, nakładany jest na nich obowiązek spłaty zaległych składek.

Poczta Polska ściga niepłacących abonament RTV. W 2022 r. postępowań było jednak nieco mniej

A jak ta egzekucja wygląda w praktyce? Portal wirtualnemedia.pl informuje, że od stycznia do końca listopada 2022 roku wszczęto postępowania egzekucyjne na podstawie 45 854 tytułów wykonawczych. To mniej niż w analogicznym okresie 2021 r., kiedy takich postępowań było 54 260 (do końca roku ich liczba zwiększyła się jeszcze o 784).

W ubiegłym roku opłata za posiadanie telewizora wynosiła 24,50 zł miesięcznie, a radia - 7,50 zł. Od nowego roku stawki wzrosły odpowiednio do 27,30 zł oraz 8,70 zł. W efekcie w górę poszły też kary, które teraz wynoszą maksymalnie: 819 zł i 261 zł.

Przypomnijmy, że z obowiązku uiszczania daniny zwolnione są osoby, które ukończyły 75 lat, posiadają pierwszą grupę inwalidzką oraz co najmniej 60-latkowie, których emerytura nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. Abonamentu RTV nie płacą także wojskowi, inwalidzi wojenni oraz osoby represjonowane w okresie PRL.

