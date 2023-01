Można zaoszczędzić na abonamencie RTV. Trzeba się jednak pospieszyć

Opłacenie abonamentu RTV za cały rok z góry do 25 stycznia br., upoważnia do 10 proc. zniżki - przypomniała w środę w komunikacie Poczta Polska. Dodała, że zwolnienie z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych przysługuje m.in. seniorom w wieku 75+, osobom całkowicie niezdolnym do pracy.

fot. r.classen / / Shutterstock

Jak podano w komunikacie, Poczta Polska jest zobowiązana do rejestrowania odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, przyjmowania i ewidencjonowania opłat abonamentowych oraz wykonania kontroli ich uiszczania.

Spółka przypomniała, że każdy, kto używa odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego, jest zobowiązany do jego rejestracji oraz uiszczania opłat abonamentowych.

Dodała, że najkorzystniejszym finansowo rozwiązaniem jest opłacenie abonamentu z góry za cały rok 2023 do 25 stycznia br., bo premiowane jest ro zniżką w wysokości 10 proc. Można jednak korzystać również z pozostałych upustów z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc.

Poczta Polska przypomniała, że informacje o wysokości opłat abonamentowych ustalanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, kalkulator, jak i pozostałe informacje na temat abonamentu oraz zniżek, dostępne są pod adresem: rtv.poczta-polska.pl.

Spółka wskazała, że obowiązujące w Polsce przepisy prawne ściśle określają, komu przysługuje zwolnienie od uiszczania opłat abonamentowych. Lista obejmuje m.in. osoby, co do których orzeczono I grupę inwalidztwa, całkowitą niezdolność do pracy, znaczny stopień niepełnosprawności, trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną, osoby niesłyszące i niewidome przy spełnieniu określonych kryteriów, osoby po 60 r. życia mające prawo do emerytury, (której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym - PAP). Zwolnienie przysługuje również osobą spełniający kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, osobom posiadającym prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej, osoby bezrobotne, osoby posiadające prawo do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego, otrzymujące zasiłek dla opiekuna - podano.

Dodano, że na podstawie odrębnych ustaw zwolnieni są również: inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, członkowie rodzin po wskazanych kombatantach, osoby posiadające status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy o weteranach działających poza granicami państwa.

Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat i dokonali rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, są zwolnieni z uiszczania opłat abonamentowych. Co istotne, osoby te nie są zobowiązane do zgłaszania w placówkach pocztowych uprawnień do zwolnienia od opłat, gdyż z mocy prawa są zwolnione od ich uiszczania. Pozostałe osoby, którym przysługują uprawnienia do zwolnienia od opłat, powinny zgłosić uprawnienia w wybranej placówce pocztowej. Dotyczy to wyłącznie tych osób, które do tej pory nie skorzystały z takiej możliwości - podkreślono w komunikacie.

Poczta Polska zajmuje się świadczeniem usług pocztowych, bankowo-ubezpieczeniowych oraz usług logistycznych. Firma zatrudnia obecnie ponad 70 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7600 placówek, filii i agencji pocztowych.(PAP)

lgs/ drag/