Abonament RTV. KRRiT przypomniała o obowiązku wnoszenia opłat i podała datę

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przypomniała w poniedziałek o obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych RTV do 25. dnia każdego miesiąca. "Do 25 stycznia 2023 r. opłacając abonament za cały rok z góry, otrzymujemy 10 proc. zniżki" - podała Rada.

fot. Blackregis / / Shutterstock

Jak poinformowała KRRiT w komunikacie, "do 25 stycznia 2023 r. opłacając abonament za cały rok z góry otrzymujemy 10 proc. zniżki". "Wówczas opłata roczna wyniesie: za odbiornik radiofoniczny - 94,00 zł; za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny - 294,90 zł" - czytamy.

Przeczytaj także Abonament RTV w 2023 roku wzrósł. Zapłacimy więcej

W komunikacie przypomniano "o obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych RTV do 25. dnia każdego miesiąca". Dodano, że całkowicie zwolnione z opłat abonamentowych są osoby: które ukończyły 75. rok życia; które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia; zaliczone do I grupy inwalidzkiej oraz weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

autorka: Daria Porycka