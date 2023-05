Wiadomo już, co z abonamentem RTV na 2024 rok. Decyzja zapadła

Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podjęli uchwałę o wysokości stawek abonamentu RTV na 2024 rok.

fot. Sergey Ryzhov / / Shutterstock

Rada zdecydowała, że utrzyma w roku 2024 stawki abonamentu na poziomie z roku 2023 - poinformowały wirtualnemedia.pl.

Ile zapłacimy?

Abonament RTV w 2023 roku wzrósł w stosunku do 2022 r. Podstawowe, miesięczne stawki abonamentu na 2023 r. wynoszą:

za używanie odbiornika radiofonicznego 8,70 zł wobec 7,50 zł w 2022 roku za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego 27,30 zł wobec 24,50 zł w 2022 roku.

Zniżki i zwolnienia

Użytkownik odbiorników może skorzystać z 10-proc. zniżki, o ile wnosi opłatę z wyprzedzeniem, czyli w terminie do dnia 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Oprócz zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc ustawodawca przewidział jeszcze kilka wyjątków, w których użytkownicy zwolnieni są z płacenia abonamentu RTV. Są to:

osoby, które ukończyły 75. rok życia,

osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Osoby uprawnione do zwolnienia od opłat abonamentowych, by je uzyskać, zobowiązane są do przedstawienia w placówce pocztowej dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia oraz oświadczenie, którego wzór można pobrać na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Brak płatności za abonament RTV obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym dopełniono formalności.

Abonament RTV – kary, umorzenie, rozkładanie na raty

Kontrolami obowiązku rejestracji odbiorników zajmuje się Poczta Polska. Jeśli okaże się, że użytkownik tego nie zrobił, nakładana jest kara w wysokości trzydziestokrotność miesięcznej opłaty (681 zł). Jeśli natomiast sprzęt jest zarejestrowany, jednak zaprzestano uiszczać opłatę, trzeba liczyć się z otrzymaniem wezwania do zapłaty za niezapłacone składki od momentu zarejestrowania odbiornika wraz z odsetkami.

KRRiT dopuszcza możliwość umorzenia lub rozłożenia zaległości w płatnościach na raty, jeśli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe. Wniosek taki można złożyć drogą elektroniczną, osobiście lub drogą pocztową.

Aby uchwała o utrzymaniu stawki abonamentu nabrała mocy, rozporządzenie KRRiT musi zostać wydrukowane w Monitorze Polskim.

KaWa, PAP