ARiMR: pomoc covidowa dla rolników będzie wypłacona do końca roku

Rolnicy, którzy wystąpili o tzw. pomoc covidową i "chryzantemową", otrzymają pieniądze do końca bieżącego roku – zapewniła prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Halina Szymańska.

Agencja poinformowała w środowym komunikacie, że obecnie trwają wypłaty pieniędzy dla gospodarstw rolnych szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 oraz sprzedawców chryzantem, którzy z powodu pandemii i nakazu zamknięcia cmentarzy nie mogli sprzedać kwiatów.

"Wszyscy, którzy wystąpili o taką pomoc, otrzymają pieniądze do końca bieżącego roku" - zapewniła szefowa ARiMR Halina Szymańska.

Jak wyjaśniono, ponad 180 tys. rolników, których gospodarstwa szczególnie ucierpiały w wyniku pandemii i którzy złożyli w ARiMR (9 września - 7 października br.) wnioski o tzw. pomoc covidową, otrzyma wsparcie o wartości blisko 1,2 mld zł. O ten rodzaj pomocy mogli starać się rolnicy działający w następujących sektorach produkcji: bydła mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowanego, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nieśnego i upraw roślin ozdobnych w ogrzewanych szklarniach lub tunelach foliowych. Wysokość wsparcia jest uzależniona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota pomocy dla rolnika nie może przekroczyć 31,43 tys. zł (równowartość 7 tys. euro). Do 22 grudnia Agencja wypłaciła pieniądze 179,7 tys. rolników, przekazując im łącznie 1,19 mld zł - podano.

Agencja dodała, że sukcesywnie wypłacane są również rekompensaty dla tych posiadaczy chryzantem, którzy do końca listopada złożyli w Agencji pokwitowania za przekazanie kwiatów do wykorzystania lub utylizacji. O tę pomoc finansową w łącznej kwocie ok. 84,6 mln zł wystąpiło ponad 5,3 tys. producentów i sprzedawców chryzantem. Do 23 grudnia na konta 5,14 tys. wnioskodawców ARiMR przekazała 76,37 mln zł. (PAP)

