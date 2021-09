ARiMR chce zakładać spółki, kupować akcje i udziały

fot. Mateusz Szymański/Bankier.pl / / Bankier.pl

Wprowadzenie możliwości zakładania spółek oraz nabywania udziałów lub akcji spółek przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przewiduje projekt zmiany ustawy o ARiMR, skierowany przez ministerstwo rolnictwa do konsultacji publicznych.

Zgodnie z projektem, Agencja po analizie przedsięwzięcia, dla którego zakładana będzie spółka oraz po uzyskaniu zgody organu nadzorującego będzie mogła utworzyć spółkę w trybie przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Jako korzyść z możliwości zakładania spółek Ocena Skutków Regulacji wskazuje m.in. zapewnienie świadczenia przez zakładane spółki wysokiej jakości wyspecjalizowanych usług na rzecz Agencji. Jako przykład wymieniono budowę, rozbudowę i unowocześnienie systemów informatycznych.

Pozwoli to na zastosowanie biznesowych rozwiązań powszechnych w sektorze prywatnym oraz wprowadzi możliwość zapewnienia zarobków na rynkowym poziomie w sektorze IT - podkreślono w OSR.

Proponuje się utworzenie wyspecjalizowanego podmiotu w formie spółki kapitałowej, a nie jednostki sektora finansów publicznych, co doprowadzi do „urynkowienia" wynagrodzeń - wskazuje Ocena. Celem powołania takiej spółki, według OSR, ma być uniezależnienie się od podmiotów zewnętrznych przy obsłudze Agencji w zakresie IT.

Projekt przewiduje też rozszerzenie katalogu stanowisk obsadzanych w drodze powołania o doradców Prezesa ARiMR. W takim przypadku powołanie ma być równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. (PAP)

