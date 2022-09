PKP I ARP wzywają do sprzedaży akcji Trakcji

fot. Krystian Maj / / FORUM

Agencja Rozwoju Przemysłu i PKP Polskie Linie Kolejowe wzywają do sprzedaży 70 333 329 akcji spółki Trakcja, stanowiących ok. 20,9 proc. całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym, po cenie 1,70 zł za akcję - podało pośredniczące w wezwaniu BM PKO BP.

Spółki wcześniej informowały o zamiarze ogłoszenia wezwania.

Wezwanie zostanie przeprowadzone w dwóch fazach. W ramach pierwszej zapisy potrwają od 29 września do 3 października, a w ramach drugiej fazy od 4 października do 28 października do godz. 17.00.

Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW w ramach pierwszej fazy to 5 października, a w ramach drugiej fazy - 3 listopada.

Na dzień ogłoszenia wezwania wzywający posiadają łącznie 266 117 647 akcji spółki, stanowiących około 79,10 proc. całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym.

W lipcu PKP Polskie Linie Kolejowe objęły 250 mln akcji serii E Trakcji po cenie emisyjnej 0,80 zł za akcję, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 200 mln zł. (PAP Biznes)

