ARP: W sierpniu kolejne mocne wzrosty cen węgla

W sierpniu odnotowano kolejne mocne wzrosty cen węgla - wynika z opracowania Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP).

"Kolejny miesiąc na międzynarodowym rynku węgla to kontynuacja dalszego umacniania się cen zarówno w obszarze Azji-Pacyfiku jak i Atlantyku. Wszystkie indeksy na przestrzeni całego miesiąca w kolejnych notowaniach tygodniowych systematycznie przekraczały nienotowane dotąd progi, tym samym zmniejszając rozpiętości pomiędzy sobą" - napisano.

"Wzmocnienie na rynku towarów masowych oraz wzrost cen gazu to kluczowe czynniki wzrostu popytu na węgiel w obszarze rynku europejskiego. Silny popyt na gaz w Azji w miesiącach letnich spowodował wycofanie wolumenów morskich z rynku Atlantyku, co spowodowało przerwę w uzupełnianiu europejskich magazynów do elektrowni, które rozpoczęły sezon letni z niższymi zapasami niż zwykle i tym samym zwiększyły ryzyko na kontrakty zimowe" - dodano.

(PAP Biznes)

