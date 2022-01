Rynek liczy na lepszy rok w branży producentów gier [Analiza]

fot. Gorodenkoff / / Shutterstock

Część ekspertów liczy na odbicie w branży producentów gier na GPW po słabym 2021 roku wskazując, że sektor wchodzi w nowy rok z atrakcyjniejszymi wycenami, a dodatkowo zbliżają się premiery kilku istotnych produkcji. Faworytami biur maklerskich są m.in. Ten Square Games, 11 bit studios i Creepy Jar.

Wśród analityków przeważa pozytywne nastawienie do producentów gier. Jak ocenia w rocznej strategii Tomasz Rodak z DM BOŚ, w tym roku korzystne dla sektora będą m.in.: powrót do wzrostu branży na całym świecie po ubiegłorocznej stagnacji, obawy o kolejne lockdowny (korzystne dla branży domowej rozrywki) oraz relatywna odporność na rosnące stopy procentowe. Dodatkowym wsparciem dla polskich producentów gier, zdaniem analityka DM BOŚ, będzie też wysoki kurs USD/PLN oraz zbliżające się premiery istotnych produkcji.

Analitycy BM Banku Pekao są zdania, że gaming na GPW da inwestorom w tym roku wyższą stopę zwrotu niż WIG. Wskazują m.in. na niskie (na tle historycznym) wyceny mnożnikowe, bogaty kalendarz premier na lata 2022-2023 oraz wysokie stany gotówki, które mogą pomóc skorzystać z okazji do przejęć.

Eksperci Trigon DM oceniają sektor "neutralnie" i sądzą, że pod względem zmian kursów wynik branży będzie podobny do zachowania WIG. Biuro preferuje spółki z mWIG 40 i sWIG80, negatywnie podchodzi do wyceny CD Projektu.

Mniej optymistycznie perspektywy branży ocenia zarządzający Rockbridge TFI Paweł Sugalski. Według niego, na GPW zdecydowanie można znaleźć okazje wśród spółek growych, ale sama przecena, jakiej branża doświadczyła w 2021 roku, nie jest wystarczającym powodem do trwałego jej odbicia.

"Polski rynek oderwał się od globalnych spółek gamingowych i chociaż słychać powszechne oczekiwanie, że lokalny gaming w tym roku odbije, bo był najsłabszym sektorem 2021 r,. to pozostaję w tym temacie zdecydowanie sceptyczny. Większość spadków na głównym rynku miała uzasadnienie fundamentalne, a nie wynikała z zepsucia sentymentu jak się wydaje na pierwszy rzut oka" - ocenił w komentarzu przesłanym PAP Biznes.

Zdaniem ekspertów z Ipopema Securities, niezależnie od krótkoterminowych czynników ryzyka, inwestorzy powinni pozostać pozytywnie nastawieni do producentów gier, ponieważ prawdopodobnie będą oni nadal korzystać z fundamentalnych zmian w preferencjach klientów. Zwracają jednocześnie uwagę na wyzwania, które będą istotne w najbliższym czasie, takie jak powolne przejście na następną generację konsol i zmiany w polityce prywatności dla urządzeń mobilnych.

"Po polskiej stronie, w 2022 roku nadal spodziewamy się powolnych aktualizacji odnośnie produkcji od producentów gier premium oraz spowolnienia wzrostu dla deweloperów mobilnych, których obecnie postrzegamy jako atrakcyjnych raczej ze względu na niską wycenę rynkową niż wysokie dynamiki poprawy wyników" - napisali.

Rok 2022 pod wpływem premier

Według Macieja Kietlińskiego z Noble Securities, w pierwszej połowie roku kierunek dla całego sektora wyznaczy reedycja "Cyberpunk 2077" na konsole PlayStation i Xbox nowej generacji.

"Zdaje się, że pierwsze półrocze 2022r. w polskim gamingu będzie zależało od ewentualnego powodzenia lub porażki premiery 'Cyberpunka' w wersji na konsole nowej generacji, ponieważ to CD Projekt w głównej mierze zdaje się odpowiadać za sentyment inwestorów do rodzimego gamedevu. Aktualnie scenariusz 'drugiej, tym razem udanej premiery' Cyberpunka zdaje się mieć tyle samo zwolenników, co przeciwników, co może być wyjaśnieniem występującego od maja trendu bocznego na akcjach spółki" - powiedział PAP Biznes analityk.

"W przypadku spełnienia oczekiwań rynku, dotyczących sprzedaży i ocen nextgenowej wersji 'Cyberpunka', jest szansa na powrót sentymentu" - dodał.

Nowa wersja gry CD Projektu miała pierwotnie pojawić się pod koniec 2021 roku, a obecnie jest planowana na I kw. 2022 r. Oczekiwania sprzedażowe rynku były jeszcze niedawno nieco rozstrzelone, ale raczej niewysokie - we wrześniu ubiegłego roku analitycy, z którymi rozmawiał PAP Biznes, szacowali sprzedaż gry w kwartale premiery na nowych konsolach na 0,7-2 mln kopii. Przypominali, że posiadacze "CP 2077" na konsolach starszej generacji otrzymają reedycję za darmo.

Kietliński uważa, że jeśli nowy "Cyberpunk" nie spełni oczekiwań, to producentów gier na GPW może czekać trend boczny trwający do drugiej połowy roku. Analityk jest zdania, że w drugiej części roku inwestorzy mogą zacząć rozgrywać inne istotne premiery, które są spodziewane w 2023 roku - "Frostpunk 2" 11 bit studios i tytuł roboczo nazwany "Chimera" autorstwa Creepy Jar - co może pozytywnie wpłynąć na postrzeganie branży.

Faworyci biur maklerskich

Według rekomendacji biur maklerskich, po ostatnim spadku kursu Ten Square Games, to właśnie twórcy wędkarskiego hitu na komórki "Fishing Clash" są faworytem do wzrostów w 2022 roku. Średnia wycena akcji firmy to prawie 525 zł, o ok. 40 proc. więcej niż bieżący kurs. Jako tzw. top pick TSG wskazali w rocznych strategiach analitycy Trigon DM i Ipopema Securities. Poza niskimi na tle branży wskaźnikami wyceny, spółka może skusić inwestorów bogatymi planami wydawniczymi na ten rok, perspektywami powrotu flagowej "Fishing Clash" do wzrostu przychodów oraz rozwojem chińskiej wersji tej gry. Oprócz Ten Square Games Ipopema chwali innego producenta gier mobilnych, Huuuge, którego kurs spadł w ubiegłym roku o połowę od ceny z IPO.

Analitycy Ipopemy stawiają również na 11 bit studios, które trafiło na listę top picks też w DM BOŚ. Oba biura wyceniają akcje 11 bit na ok. 600 zł, co daje ponad 5-proc. potencjał do wzrostu wobec obecnego kursu. Według BOŚ, spółka znajduje się w przededniu dynamicznego wzrostu biznesu i poprawy wyników finansowych. W tym roku rozpędu ma nabrać kampania marketingowa drugiej części bestsellerowego "Frostpunka", a dodatkowo firma ma zaprezentować w najbliższych miesiącach kolejną własną produkcję oraz tytuł, którego będzie wydawcą.

Faworytem Trigon DM (poza Ten Square Games) jest PCF Group, które biuro wycenia na 84,2 zł wobec bieżącego kursu w okolicach 55 zł. Istotnym wydarzeniem dla spółki będzie w tym roku duży dodatek do produkcji "Outriders", który może sprawić, że gra zbliży się do progu rentowności - to będzie oznaczało dla PCF początek wypłat tantiem od wydawcy tytułu, japońskiego Square Enix.

DM BOŚ oraz BM Banku Pekao wśród top picks z branży umieściły Creepy Jar. Wyceny innych biur maklerskich również wskazują, że obecna kapitalizacja twórców "Green Hell" jest dosyć niska - średnia cena docelowa to 953 zł, czyli 13 proc. więcej niż kurs rynkowy. Jak pisze BOŚ, spółka powoli zbliża się do premiery gry "Chimera", której kampania marketingowa może rozpocząć się w tym roku. Dodatkowo na ten rok planowane są nowe wersje świetnie sprzedającej się pierwszej gry studia, "Green Hell": reedycja na nowe konsole PlayStation i Xbox oraz wersja na gogle VR.

Eksperci z biur maklerskich pozostają zgodni co do jednego: rynek nadal wycenia akcje lidera branży zbyt wysoko. Średnia cena docelowa akcji CD Projektu, na podstawie 17 krajowych i zagranicznych raportów, to ok. 175 zł, czyli ponad 10 proc. mniej niż kurs z zamknięcia sesji w środę. Ta rozbieżność między wycenami a kursem akcji producenta "Cyberpunka" i serii gier o Wiedźminie utrzymuje się jednak od dłuższego czasu.

Co ciekawe, na listy faworytów nie trafił w tym roku PlayWay, pomimo sporego potencjału do wzrostu kursu wobec wycen z rekomendacji. W ubiegłym roku największym sukcesem sprzedażowym była nowa odsłona flagowej serii "Car Mechanic Simulator". W tym roku spółka kalendarz premier grupy zawiera kilka wyczekiwanych debiutów (m.in. "Builders of Egypt", "Occupy Mars"), a dodatkowo analitycy nie wykluczają, że wydany może być sequel bestsellerowego "House Flippera".

Rekomendacje biur maklerskich biuro maklerskie data wydania rekomendacja wycena CD Projekt Noble Securities 21.12.2021 redukuj 176,4 Ipopema Securities 8.12.2021 sprzedaj 120 DM BOŚ 5.12.2021 trzymaj 167 Bank of America 26.10.2021 poniżej rynku 120 Jefferies 22.10.2021 poniżej rynku 155 JP Morgan 20.10.2021 neutralnie 236 Wood&Company 9.09.2021 trzymaj 209 BM mBanku 7.09.2021 kupuj 238 Credit Suisse 2.09.2021 poniżej rynku 135 Goldman Sachs 2.08.2021 sprzedaj 156 VTB Capital 13.07.2021 trzymaj 220 Barclays 22.06.2021 niedoważaj 150 DM BDM 21.06.2021 redukuj 167 Berenberg 27.04.2021 sprzedaj 130 BM PKO BP 27.04.2021 sprzedaj 155 Erste Securities 9.03.2021 sprzedaj 177,7 HSBC 2.03.2021 trzymaj 260 średnia wycena 174,8 Ten Square Games Haitong 14.12.2021 kupuj 458 Ipopema Securities 08.12.2021 kupuj 460 DM BOŚ 05.12.2021 kupuj 520 DM BDM 17.11.2021 kupuj 549 BM mBanku 05.11.2021 kupuj 612 Noble Securities 18.10.2021 kupuj 549,3 średnia wycena 524,7 biuro maklerskie data wydania rekomendacja wycena PlayWay Ipopema Securities 8.12.2021 kupuj 505 DM BOŚ 5.12.2021 trzymaj 461 BM mBanku 9.04.2021 akumuluj 590 średnia wycena 518,7 11 bit studios Ipopema Securities 8.12.2021 kupuj 600 DM BOŚ 5.12.2021 kupuj 609 Noble Seurities 27.08.2021 trzymaj 455,3 Erste Securities 17.06.2021 akumuluj 574,6 BM mBanku 3.02.2021 sprzedaj 493 DM BDM 15.02.2021 kupuj 654 średnia wycena 564,3 CI Games DM BOŚ 5.12.2021 trzymaj 1,82 Redeye* 20.10.2021 - 3,7 PCF Group Trigon DM 5.03.2021 kupuj 84,2 Creepy Jar Ipopema Securities 8.12.2021 trzymaj 830 DM BOŚ 5.12.2021 kupuj 1051 Noble Securities 9.07.2021 kupuj 977 średnia wycena 952,7 * - raport powstał na zlecenie spółki

Rok 2021 do zapomnienia

Akcje producentów gier w ubiegłym roku przyniosły inwestorom największe straty wśród wszystkich branż reprezentowanych na GPW. Krytykowany za niewielką liczbę spółek w swoim składzie indeks branżowy WIG.Games, spadł o 22,8 proc., podczas gdy szeroki WIG zwyżkował o 21,5 proc.

Krajowy sektor nie był wyjątkiem na arenie międzynarodowej - na całym świecie branża gier zanotowała korektę po bardzo udanym 2020. Według danych firmy analitycznej Newzoo, wzrost rynku spowolnił do 1,4 proc. z ok. 20 proc. zanotowanych rok wcześniej. Przed spadkiem branżę uratował segment gier mobilnych, zwiększając przychody o 7,3 proc., podczas gdy sprzedaż na rynku komputerów PC spadła rdr o 0,8 proc., a na konsolach o 6,6 proc. Jak ocenili analitycy Ipopema Securities, "podczas gdy rok 2020 był rokiem triumfu domowej rozrywki, w 2021 branża gier zaczęła spłacać dług wobec pandemii". Fundusz ETF VanEck Vectors Video Gaming and eSports, posiadający największe aktywa w sektorze, spadł w minionym roku o ponad 5 proc., a inny duży fundusz, Global X Video Games & Esports, stracił ponad 9 proc.

Największy wpływ na ubiegłoroczny spadek WIG.Games, złożony z akcji pięciu firm, miały zniżki wycen CD Projektu (30 proc.) i Ten Square Games (36,7 proc.). Kurs pierwszej spółki ucierpiał na nieudanej premierze wyczekiwanej gry "Cyberpunk 2077", a wycena drugiej firmy mocno spadła w październiku po bezowocnym zakończeniu przeglądu opcji strategicznych i obniżeniu celu programu motywacyjnego. W ślad za liderami branży zniżkowała większość mniejszych producentów gier. Wzrostami, głównie niewielkimi, może pochwalić się wąskie grono spółek z głównego rynku: 11 bit studios, CI Games, BoomBit, Artifex Mundi.

Zmiany kursów wybranych producentów gier kurs 30.12 zmiana w '21 zmiana w IV kw. zmiana w XII Huuuge 25,1 -49,3% -38,5% -16,3% Ten Square Games 349 -36,7% -33,7% -0,3% PlayWay 418 -34,0% -6,9% 0,7% PCF 48,92 -30,3% 17,9% 7,3% CD Projekt 192,9 -30,2% 0,6% 5,5% Creepy Jar 795 -27,7% 8,9% 2,2% Bloober Team 16,6 -11,7% -17,4% -4,0% Artifex Mundi 9,5 12,3% -31,2% -0,4% 11 bit studios 554 16,9% 36,7% 14,9% Boombit 20,25 19,1% 2,3% 23,8% CI Games 1,578 21,8% 9,0% -3,8%

Pomimo pogorszenia sentymentu do sektora, na GPW zadebiutowało w ubiegłym roku aż dwudziestu nowych przedstawicieli branży, w tym większość, osiemnastu, na alternatywnym rynku NewConnect. Na koniec 2021 na głównym parkiecie notowanych było 19 firm z branży gier, a na NC liczba ta sięgała 57. Nie widać końca tej fali - wiele małych spółek, które w ostatnich latach zebrały finansowanie od inwestorów (m.in. w formie crowdfundingu), również zapowiada debiuty giełdowe.

Ubiegłoroczni debiutanci radzili sobie na giełdzie "w kratkę": na koniec 2021 roku ceny akcji 12 z nich były niższe od kursów odniesienia sprzed wejścia na GPW, a 8 wycen wzrosło. Mediana liczonych w ten sposób stóp zwrotu była ujemna i wyniosła ok. minus 16 proc.

Zdaniem Pawła Sugalskiego z Rockbridge TFI, ogromna podaż nowych spółek jest przyczyną tego, że w ostatnim czasie na NewConnect obserwowano "dramatycznie" niskie obroty pomimo wyraźnych spadków cen akcji. Zarządzający uważa, że na tym rynku, po świetnym 2020 r., prędko nie powtórzy się tak pozytywny sentyment inwestorów detalicznych, którzy stanowią praktycznie jedyną grupę zainteresowaną handlem na NC.

Branżowe trendy, które warto obserwować

Eksperci wskazują, że problemem branży w tym roku nadal będzie spowolnienie w produkcji sprzętu, wywołane niedoborem półprzewodników, co ogranicza podaż konsol nowej generacji PlayStation i Xbox, które zadebiutowały pod koniec 2020 roku. W rok od premiery Sony sprzedało 13,4 mln konsol PlayStation 5, czyli mniej więcej tyle samo co PS4 w podobnym okresie, choć popyt na PS5 był dużo większy.

"W związku z tym powolne przejście do nowej generacji prawdopodobnie zmniejszy średnioterminową bazę sprzętową, co stanowi ryzyko dla nadchodzących wielkości sprzedaży gier polskich producentów" - oceniają analitycy Ipopema Securities w raporcie.

"W takim otoczeniu wolimy wybierać firmy z już zrealizowanymi kamieniami milowymi w produkcji, jasną podstawą do szacowania potencjału sprzedaży nowych gier i zdywersyfikowanym portfelem produkcji" - dodają.

Bolączką rynku gier mobilnych pozostaje zmiana zasad prywatności na urządzeniach Apple. Producent Iphone'ów zaktualizował w ubiegłym roku swój system operacyjny i obecnie wymaga zgody klienta na śledzenie danych w aplikacjach należących do firm trzecich. Utrudnia to m.in. producentom gier kierowanie reklam do określonych grup odbiorców i - jak wynika z analiz firmy Moloco - podwyższa koszty pozyskania pojedynczego gracza. Analitycy Ipopemy oczekują jednak, że wpływ tego czynnika zacznie wygasać pod koniec pierwszej połowy roku.

Paweł Sugalski uważa, że kluczowe trendy, które warto obserwować w 2022 to przebijanie się do głównego nurtu wirtualnej rzeczywistości (VR) oraz wzrost popularności usług abonamentowych w gamingu.

"W przypadku VR ciągle dominacja Oculusa jest wyraźna, a na uwagę zasługuję przede wszystkim fakt, że aplikacja Oculus była w okresie świątecznym najchętniej ściąganą pozycją w USA w sklepie App Store. Oznacza to, że sprzęt VR od Oculus był jednym z najpopularniejszych prezentów świątecznych w tym sezonie. To może być przełom. W tym kontekście nie dziwi ostatnie przejęcie kontroli nad Incuvo przez PCF Group" - powiedział zarządzający.

"Natomiast na rynku abonamentów konsolowych, według ostatnich przecieków, na wiosnę 2022 r. powinna pojawić się spóźniona odpowiedź Sony na bardzo udaną usługę Microsoft Game Pass, pod roboczą nazwą Spartacus, która jeszcze bardziej zaostrzy konkurencję o jak najlepsze gry - również na wyłączność. Ostatnim trendem krótkoterminowym wartym uwagi może być coraz powszechniejsze korzystanie z cloud gamingu czyli możliwości grania bez instalacji gry na dysku" - dodał.

Zdaniem ekspertów, w branży postępować będzie konsolidacja. Według danych firmy doradczej Drake Star Partners, już po trzech kwartałach 2021 roku wartość ogłoszonych i zamkniętych transakcji na całym świecie sięgnęła 32 mld USD. Początek tego roku przyniósł rekordową transakcję: Take-Two Interactive, właściciel m.in. marki "GTA", ogłosił przejęcie giganta w branży mobilnej, Zynga, w transakcji o wartości 12,7 mld USD.

Trend przejęć był widoczny w ubiegły roku wśród polskich producentów, którzy - co nietypowe dla krajowego biznesu - kupowali spółki m.in. w Ameryce Północnej: CD Projekt przejął kanadyjskie studio Digital Scapes i The Molasses Flood z Bostonu, a PCF Group kupiło kanadyjską spółkę Game On oraz zespół produkujący gry w Chicago, jak również pakiet kontrolny w notowanym na NewConnect Incuvo. Ten Square Games stało się właścicielem włoskiego studio Rortos, a Huuuge zapłaciło prawie 40 mln USD za prawa do gry "Traffic Puzzle". Wszystkie te spółki zapowiadają dalsze akwizycje. Plany zakupu pakietów akcji innych firm od dawna ma również m.in. 11 bit studios. Trigon DM spodziewa się, że krajowe firmy wykażą się na tym polu w 2022 roku jeszcze większą aktywnością niż w 2021.

Same spółki notowane na GPW raczej nie będą obiektem przejęć - uważa Paweł Sugalski.

"Nie oczekiwałbym tego pomimo spadku wycen. Rynek giełdowy jest bardzo mocno przebrany pod tym względem, a część najlepszych spółek nie ma takich planów pomimo zainteresowania inwestorów strategicznych, ceniąc sobie przede wszystkim niezależność" - powiedział zarządzający.

***

Wyniki wybranych producentów gier za cztery kwartały zakończone 30 września 2021 oraz uśrednione prognozy analityków na 2022 rok (dane w mln zł) przychody zmiana EBIT zmiana EBITDA zmiana zysk netto zmiana CD Projekt 2.285,5 235,2% 1.111,0 285,9% 1.434,5 377,7% 1.105,6 296,2% Ten Square Games 621,3 19,0% 164,1 -2,2% 174,0 2,1% 142,8 -7,6% PlayWay 218,3 23,2% 128,7 89,4% 129,3 88,7% 122,1 61,9% 11 bit studios 67,2 -25,3% 24,2 -47,0% 34,2 -37,8% 22,7 -48,2% CI Games 93,1 31,8% 33,9 88,8% 51,4 16,0% 28,3 113,8% Huuuge* 374,4 18,6% 50,1 -50,0% 52,0 -40,5% 24,8 - PCF 156,2 - 49,0 - 53,0 - 49,2 - Creepy Jar 42,3 28,4% 27,5 29,3% 29,0 22,8% 14,6 -5,4% Bloober Team 65,2 63,2% 22,2 207,0% 33,7 181,0% 21,0 152,2% Boombit 205,5 73,1% 12,6 145,5% 25,8 55,2% 11,6 361,7% * - dane w mln USD

Prognozy na 2022 rok przychody EBIT EBITDA zysk netto CD Projekt 1.143,7 515,1 647,4 472,4 Ten Square Games 751,1 223,6 225,2 203,3 PlayWay 327,9 225,7 227 183,5 11 bit studios 70,8 14,2 24,9 13,3 CI Games 60,0 23,7 40,6 18,7 PCF Group 186,6 62,5 71,1 57,7 Creepy Jar 40,5 24,6 26,6 22,4

