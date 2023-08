„Bezpieczny kredyt 2 proc.” podbił ceny i ograniczył liczbę mieszkań. Raport AMRON-SARFiN

Polacy ruszyli po "Bezpieczny kredyt". Minister Buda podał najnowsze dane Po 25 dniach roboczych funkcjonowania programu "Pierwsze Mieszkanie" złożono w jego ramach ponad 24 tys. wniosków o kredyt hipoteczny i podpisano blisko 1.200 umów na kwotę ok. 410 mln zł - poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Przy obecnej dynamice wniosków MRiT spodziewa się do końca 2023 r. ok. 40 tys. umów.