AFP: Pakistan dokonał ataków bombowych na terytorium Iranu

Media: największy od kilku tygodni ostrzał Izraela ze Strefy Gazy W kierunku miasta Netiwot, na południu Izraela, wystrzelono we wtorek rano ze Strefy Gazy ponad 50 pocisków rakietowych. To prawdopodobnie największe takie uderzenie od kilku tygodni; brak doniesień o ofiarach - poinformował portal Times of Israel.