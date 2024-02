Kolejna spółka chce skupić akcje własne. W puli 100 mln złotych

AB zdecyduje o skupie akcji własnych w celu ich umorzenia i utworzeniu na ten cel kapitału rezerwowego w wysokości 100 mln zł - wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia spółki zwołanego na 6 marca.

fot. Zbyszek Kaczmarek / / FORUM

Zarząd spółki miałby zostać upoważniony do nabycia do 3.165.442 akcji własnych, stanowiących 19,55 proc. kapitału zakładowego w terminie do 4 marca 2027 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Cena za jedną akcję miałaby być nie niższa niż 1 zł i nie wyższa niż 92 zł.

Jak podano, łączna cena nabycia akcji własnych w okresie udzielonego upoważnienia nie może być wyższa niż 100 mln zł i zostanie pokryta z kapitału rezerwowego.

"Zarząd chciałby kontynuować prowadzony w poprzednich latach skup akcji własnych. Udzielenie upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz utworzenie na ten cel kapitału rezerwowego w wysokości 100.000.000 zł umożliwi zarządowi kontynuowanie nabywania akcji własnych spółki, w momencie, gdy zarząd uzna takie działania za uzasadnione i na takich warunkach, które będą odpowiadać aktualnej sytuacji rynkowej" - napisano w uzasadnieniu projektu.

Zarząd proponuje, aby środki przeznaczone na nabycie akcji własnych pochodziły z niewykorzystanych środków z kapitału rezerwowego utworzonego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie w 2018 roku oraz z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, które były przeznaczone na kapitał rezerwowy spółki. (PAP Biznes)

pel/ osz/