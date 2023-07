AAA Kierowcę zatrudnię. Braki kadrowe w transporcie to poważny problem dla gospodarki

Transport to gospodarczy krwiobieg. Niestety pełen zatorów. Jednym z nich jest brak kierowców. Problem jest poważny, bo nie ma szybkiego rozwiązania.

Chętnych do wykonywania zawodu kierowcy ciężarówki jest coraz mniej. Nie dotyczy to tylko nowych kierowców. Coraz więcej aktywnych zawodowo rozważa zmianę profesji. I mimo że powody tej sytuacji mogą się wydawać trywialne, wcale takie nie są. Trudno też znaleźć metodę, dzięki której szybko zostaną rozwiązane. A brak kierowców to poważne wyzwanie, nie tylko dla firm transportowych, ale przede wszystkim dla gospodarki.

O skali problemu, niebezpieczeństwach z nim związanych i pomysłach na poprawę sytuacji rozmawiam z Maciejem Wrońskim, prezesem Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska.

Jak sytuacja wygląda z perspektywy pracodawcy? O tym będzie się można przekonać, słuchając rozmowy z Andrzejem Szymańskim, dyrektorem zarządzającym spółką Dartom. Opowiada o uziemionych kadrowymi dziurami samochodach i sposobach na zdobycie pracowników. Ujawnia, na jakie wynagrodzenie może liczyć kierowca i jakie świadczenia pozapłacowe są konieczne, by miał kto usiąść za kierownicą ciężarówki. Kolejna rozmowa jest z tej ostatniej perspektywy – zza kierownicy jeżdżącego w międzynarodowe trasy ciągnika siodłowego.

Iwona Blecharczyk prowadzi nie tylko firmę transportową, lecz także – od ponad dekady – ciężarówkę. Jest bez wątpienia najbardziej znanym polskim kierowcą. Opowiada o tym, co kocha w tej pracy, a co doprowadza ją do pasji i powodach, dla których doświadczeni kierowcy rezygnują z pracy, a młodzi się do niej nie garną.

Skoro jesteśmy przy młodych, poruszymy też temat transportowego narybku, czyli kandydatów na kierowców. Pytam Zbigniewa Miszona, specjalistę do spraw szkoleń kierowców w firmie Masoński Logisti, ilu ich jest i kto jest zainteresowany pracą za kierownicą ciężarówki oraz jak reagują, kiedy już poznają specyfikę tej pracy.

Goście:

1'15" Maciej Wroński – o skali kadrowego problemu

14'22" Andrzej Szymański – o benefitach i autonomii

25' Iwona Blecharczyk – o szacunku i parkingach

43'45" Zbigniew Miszon – o szkoleniach kierowców

