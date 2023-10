A18 ma już status autostrady. Oddano do użytku ostatni 20-kilometrowy odcinek trasy

PODLASKIE Niemal 20-kilometrowy odcinek Via Baltica oddany do użytku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oddała do ruchu odcinek drogi S61 od Ostrowi Mazowieckiej do Śniadowa na trasie Warszawa - Białystok. Wyremontowany odcinek ma długość 19,5 km.