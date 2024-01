900 zł na ferie zimowe. Kto może liczyć na dopłaty do wypoczynku?

W części województw ferie zimowe 2024 rozpoczną się już za kilka dni. Okazuje się, że rodzice niektórych dzieci mogą liczyć na dofinansowanie wyjazdów z Fundacji “Szansa dla Gmin”. Oto warunki, które trzeba spełnić, aby móc skorzystać z dopłaty.

fot. Marcin Szkodzinski / / FORUM

Fundacja “Szansa dla Gmin” oferuje dopłatę w wysokości 900 zł, która musi być wykorzystana na ferie zimowe w 2024 r. Nie można ich spożytkować na dowolny cel - trzeba wybrać jeden z turnusów organizowanych przez fundację.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Dodatek w wysokości 900 zł do ferii zimowych nie przysługuje każdemu. Pierwszym kryterium jest wiek dziecka. Skorzystać z dofinansowania mogą rodzice dzieci urodzonych między 1 stycznia 2008 r. a 31 grudnia 2019 r.

Reklama

Drugi wymóg, który musi zostać spełniony, to wpłata zaliczki w wysokości 200 zł. Turnus trwa 7 dni i rodzice zapłacą za niego 750 zł (z przyznanym finansowaniem) lub 1650 zł bez wsparcia Fundacji “Szansa dla Gmin”.

Prawdopodobnie najtrudniejszym wymogiem do spełnienia jest to, że co najmniej jeden z rodziców dziecka musi korzystać z rolniczego ubezpieczenia społecznego KRUS. Oferta turnusów, do których rodzicom przysługują dopłaty, jest ograniczona. Można skorzystać wyłącznie z wymienionych ośrodków:

Kwatery Prywatne A. Sieczka w Poroninie,

Dom Wczasowy Halina w Zakopanem,

Ośrodek Wypoczynkowy RANCHO Wołkowyja,

Dom Wypoczynkowy PILSKO w Korbielowie ul. Beskidzka 15.

PB