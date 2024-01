900 zł do zgarnięcia za korzystanie z karty. Sprawdziliśmy, czy się opłaca

Łącznie 900 zł można zarobić w nowej promocji karty kredytowej Citi Handlowego. Nagroda podzielona będzie na dwie kwoty: 300 zł zostanie wypłacone w punktach Mastercard Bezcenne Chwile, a 600 jako karty podarunkowe Allegro. Sprawdzamy szczegóły akcji.

Ruszyła kolejna promocja banku Citi Handlowy pod tytułem „Nowy Rok z Kartą Kredytową Citibank”. Tradycyjnie za wyrobienie karty kredytowej i aktywne z niej korzystanie można zgarnąć bonusy. Do zdobycia jest 24 000 punktów w programie Mastercard Bezcenne Chwile (co stanowi równowartość 300 zł) oraz sześć kart podarunkowych do Allegro o wartości 100 zł każda.

Zasady promocji są proste. W pierwszym kroku należy złożyć wniosek o kartę kredytową przez ten LINK. Po otrzymaniu karty trzeba ją aktywować w aplikacji mobilnej Citi Mobile. Kolejnym krokiem powinna być rejestracja w programie Mastercard Bezcenne Chwile. Po wykonaniu tych czynności można ruszyć na zakupy.

Nagrody w promocji „Nowy Rok z Kartą Kredytową Citibank”

Pierwsza nagroda, czyli punkty w programie Mastercard Bezcenne Chwile zostaną wypłacone, gdy do 10 marca wykonamy przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych o łącznej, minimalnej wartości 100 zł.

Druga nagroda, czyli karty podarunkowe do Allegro, będzie wypłacana w sześciu turach. W miesiącach od kwietnia do września należy wykonać co miesiąc 5 transakcji bezgotówkowych o łącznej wartości minimum 100 zł. Za każdy miesiąc, w którym spełnimy warunki, otrzymamy kartę podarunkową Allegro o wartości 100 zł.

Łącznie do zgarnięcia jest zatem 900 zł. Warto w tym miejscu wspomnieć, że zebrane punkty w programie Mastercard Bezcenne Chwile też można wymienić na karty podarunkowe do Allegro lub Monety pozwalające uzyskać zniżki na zakupy w tym serwisie.

Ile kosztuje karta?

W pierwszym roku karta kredytowa Citi Simplicity będzie bezpłatna. W kolejnych latach będzie kosztować 12 zł miesięcznie, ale jest to opłata warunkowa. By ją ominąć, wystarczy wydać 1000 zł miesięcznie.

Tradycyjnie przypominamy, że karta kredytowa to produkt dla osób zdyscyplinowanych finansowo. Nie powinny po nią sięgać osoby mające lekceważący stosunek do wydawania pieniędzy.

Zalety karty kredytowej

Karta używana w sposób odpowiedzialny może przynieść szereg korzyści. Przede wszystkim wynikają one z tego, że korzystamy z pieniędzy banku, a nie swoich. Jeśli spłacamy powstałe zadłużenie w terminie bezodsetkowym, to nie ponosimy żadnych kosztów korzystania z karty. Okres bezodsetkowy sięga do 56 dni (karta działa więc w podobny sposób jak popularne płatności odroczone).

Drugą zaletą karty jest dostęp do dodatkowych funkcji plastiku. Użytkownik karty może m.in. rozłożyć na raty każdą transakcję powyżej 100 zł, co wychodzi nieco taniej niż zwykła spłata karty (RRSO to 20,15 proc. vs. 23,15 proc.). Ponadto zyskuje dostęp do rabatów do 50 proc., voucherów i niespodzianek u ponad 300 partnerów banku (np. 10 proc. rabatu na dostawy z restauracji). Ma także dostęp do Programu Mastercard Bezcenne Chwile, w którym za transakcje kartą odbiera się nagrody. Kartę można również podpiąć do systemów płatności mobilnych Apple Pay i Google Pay. Klient chroniony jest dodatkowo przez chargeback.

Warto też dodać, że karta kredytowa to dobry sposób na budowanie zdolności kredytowej. Regularna i terminowa spłata zadłużenia z karty kredytowej może wpływać pozytywnie na zdolność kredytową posiadacza, co może być istotne przy ubieganiu się o inne formy kredytu, na przykład hipotecznego czy samochodowego.

Wady karty kredytowej

Karta kredytowa w nieodpowiedzialnych rękach może natomiast wpędzić posiadacza w spiralę zadłużenia i uzależnić od kredytu. Dlatego ważne jest, aby odpowiedzialnie zarządzać. Należy terminowo spłacać zadłużenie, monitorować rachunki i unikać przekraczania limitu. Warto też pamiętać, że po zakończeniu pierwszego roku nieużywana karta będzie generować opłaty za brak aktywności.