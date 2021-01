9 na 10 pracowników zmieni pracę za obietnicę wyższych zarobków

fot. skora-fotoprojekt / Shutterstock

Lojalność nie jest obecnie powszechną cechą zatrudnionych, wynika z badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl. Blisko 9 na 10 Polaków jest otwartych na nowe oferty pracy, a główną motywacją podjęcia takiej decyzji są lepsze zarobki.

– Otwartość na nowe oferty pracy utrzymuje się na wysokim poziomie mimo dużych wyzwań i niepewności wynikającej z ostatnich doświadczeń w czasie pandemii. Po niemal roku funkcjonowania w nowych okolicznościach większość z nas przyzwyczaiła się do nowych „zasad gry”. Obawy związane z niepewnymi perspektywami rynku pracy nie powstrzymują Polaków przed chęcią poszukiwania nowych, atrakcyjnych miejsc zatrudnienia. Dotyczy to wszystkich grup wiekowych, choć nieco większą odwagą wykazują się najmłodsi pracownicy. Z zewnętrznych danych dostępnych na rynku można wnioskować także, że nowe okoliczności mogą zwiększać skłonność do migracji za pracą, zachęcając Polaków do szukania zatrudnienia w innych miejscowościach niż te, w których mieszkają – komentuje Agata Dzierlińska, HR Business Partner w Grupie Pracuj.

86 proc. zapytanych pracowników odpowiedziało twierdząco na pytanie: "Czy jesteś otwarty/-a na nowe oferty pracy". Natomiast 35 proc. deklaruje, że aktywnie rozgląda się za nowym miejscem zatrudnienia. Za pracą rozglądają się przede wszystkim pracownicy w wieku 18-24 lata i 24-35 lat, im wyższy wiek, tym mniejsza chęć podejmowania tak istotnych zmian zawodowych.

Powodem poszukiwania nowej pracy są przede wszystkim niezadowalające zarobki. Oczekiwanie wyższej płacy jako powód wskazało 71 proc. respondentów, na kolejnych miejscach znalazły się: poczucie niedocenienia (33 proc.), brak możliwości rozwoju/awansu (28 proc.), chęć przebranżowienia (21 proc.), zła atmosfera w firmie (20 proc.) oraz złe relacje z szefem (20 proc.).

Szukający pracy zostali również zapytani o to, co jest najbardziej istotnym aspektem branym pod uwagę podczas rozglądania się za nowym szefem. Respondenci uszeregowali odpowiedzi w kolejności od 1 (najważniejsze) do 9 (najmniej ważne). Najwyższy średni wynik ponownie zdobyło odpowiednie wynagrodzenie, na kolejnym miejscu - ciekawy zakres obowiązków. Najmniejszą wartość miały: możliwość pójścia do pracy pieszo i wielkość firmy.

