9 na 10 Polaków korzysta z Facebooka. Drugi portal ma tylko połowa z nas

Blisko 27 mln Polaków korzystało w styczniu 2022 r. z Facebooka – wynika z danych portalu wirtualnemedia.pl. Przełożyło się to na ponad 17 godzin średniego czasu przypadającego na jednego użytkownika. Drugim najbardziej angażującym medium społecznościowym okazał się TikTok.

Najbardziej angażującą i najliczniej odwiedzaną stroną w styczniu br. przez polskich internautów był Facebook. Platforma społecznościowa zarówno jako serwis www, jak i aplikacja mobilna, zebrała łącznie 26,63 mln użytkowników, którzy średnio spędzili na niej 17 godzin i 34 minuty – wynika z danych udostępnionych przez portal wirtualnemedia.pl. Zasięg medium społecznościowego, czyli procent użytkowników strony w skali wszystkich osób korzystających w Polsce z internetu, wyniósł blisko 88 proc.

Na drugim miejscu pod względem liczby użytkowników znalazła się inna platforma społecznościowa, należąca podobnie jak Facebook do koncernu Meta, czyli Instagram. Zarówno strona www jak i aplikacja serwisu zebrała w styczniu łącznie 16 mln odwiedzających, co przełożyło się na zasięg ok. 53 proc. Pomimo tego, że co drugi użytkownik internetu w Polsce korzystał z Instagrama, średni czas przypadający na każdego użytkownika wyniósł 4 godziny i 51 minut. W porównaniu do trzeciego na liście TikToka, którego odwiedziło łącznie 13,5 mln internautów, a spędziło na nim średnio 16 godzin i 5 minut, wynik Instagrama wydaję się niewielki.

Tuż za podium znalazł się Twitter. Na portalu „ćwierka” blisko co trzeci internauta w Polsce i średnio w miesiącu spędza przy tym 46 minut. Portale Pinterest oraz blogspot.com osiągnęły, następne na liście, osiągnęły podobne do siebie wyniki. W styczniu br. oba portale odwiedziło ponad 8 mln użytkowników w naszym kraju, co przełożyło się na blisko 27 proc. zasięgu. Nieco mniej, bo ok. 7,9 mln osób, odwiedziło Snapchat. Jednak średni czas tego medium był czwartym najwyższym – średnio ok. 3 godzin i 8 minut spędził każdy użytkownik odwiedzający ten portal społecznościowy.

