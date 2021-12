9 dni bez sesji na GPW w 2022 r.

fot. Robert Gardziński / / FORUM

Układ kalendarza sprawia, że w 2022 roku na GPW dni bez sesji będzie mniej niż w latach poprzednich. Inwestorzy i maklerzy odpoczną nie tylko w dni wolne od pracy w całej Polsce.

Zgodnie z Uchwałą Nr 593/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w 2022 r. sesje giełdowe nie odbędą się w następujące dni:

Dni bez sesji na GPW w 2022 r. 1 Trzech Króli 6 stycznia, czwartek 2 Wielki Piątek 15 kwietnia, piątek 3 Poniedziałek Wielkanocny 18 kwietnia, poniedziałek 4 Święto Konstytucji 3 maja 3 maja, wtorek 5 Boże Ciało 16 czerwca, czwartek 6 Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia, poniedziałek 7 Wszystkich Świętych 1 listopada, wtorek 8 Święto Niepodległości 11 listopada, piątek 9 Drugi dzień Świąt 26 grudnia, poniedziałek Źródło: GPW

Liczba ta po części wynika z układu kalendarza dni wolnych od pracy w Polsce, a po części związana jest z utrzymaniem w mocy polityki GPW, zgodnie z którą giełda nie handluje w Wielki Piątek, Wigilię czy Sylwestra.

W przeszłości zdarzało się, że na GPW zarządzano dzień wolny od handlu, który nie wynikał bezpośrednio z kalendarza świąt. Tak było np. w 2013 r., gdy wprowadzano nowy system informatyczny (wysłużony Warset zastąpiło UTP). Dodatkowe dni bez sesji mieliśmy też w roku 2018 r., kiedy wprowadzano nowe regulacje (MiFID II), a także nieco niespodziewanie odwołano sesję z 12 listopada 2018 r. ze względu na obchody stulecia odzyskania niepodległości.

9 to też najmniejsza liczba dni wolnych od handlu od 2011 r. Rekordowy pod tym względem był wspomniany 2018 r., gdzie niespodziewany dzień wolny podbił ich sumę do 14. W XXI w. najmniej, bo jedynie 7 dni wolnych od handlu, zaobserwowano w 2004 r. Były to wówczas; Nowy Rok, Wielki Piątek, Poniedziałek Wielkanocny, 3 maja, Boże Ciało, Wszystkich Świętych i 11 listopada. W Wigilię i Sylwestra jeszcze wówczas na GPW handlowano, a 6 stycznia nie był dniem ustawowo wolnym od pracy.

