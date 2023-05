800+ w górę? Świadczenie może być podwyższane co rok - jak emerytura

Podwyżka 500+. Ile będzie kosztować 800 zł na dziecko? Premier Morawiecki podał kwotę Podwyższenie programu 500+ do 800 zł to koszt ok. 24 mld zł, czyli ok. 0,7-0,8 proc. PKB - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że ten dodatkowy impuls fiskalny nie powinien zmienić obecnych trendów inflacyjnych.