800+ podzieliło Polaków. Największe poparcie ma wśród seniorów i najsłabiej wykształconych

Pomysł podwyższenia 500+ do wysokości 800 zł popiera 50 proc. badanych a 46 proc. jest mu przeciwnych - wynika z badania CBOS. Najwięcej przeciwników podniesienia świadczenia jest wśród najmłodszych osób w wieku 18–24 lat. Poparcie dla propozycji najczęściej deklarują osoby starsze 65 plus.

CBOS zapytał Polaków o ocenę polityki prorodzinnej rządu oraz o opinie na temat podwyższenia świadczenia z 500 zł do 800 zł na każde dziecko od stycznia 2024 roku.

Z opublikowanego w poniedziałek raportu wynika, że zadowolenie z działań rządu skierowanych do rodzin wyraża ogółem 46 proc. badanych. Co dziewiąta osoba (11 proc.) postrzega politykę prorodzinną państwa bardzo dobrze, a ponad jedna trzecia – dobrze (35 proc.). Kolejne 36 proc. ocenia ją dostatecznie, a 14 proc. uważa, że jest ona niedostateczna. Mniej, niż co dwudziesty respondent, nie ma zdania na ten temat (4 proc.).

Autorzy raportu zwracają uwagę, że percepcja polityki prorodzinnej państwa jest w ostatnim czasie stabilna. W porównaniu z ubiegłorocznym badaniem odnotowano niemal tyle samo ocen bardzo dobrych lub dobrych.

Jak podał CBOS, pomysł podwyższenia świadczenia 500+ do wysokości 800 zł dzieli Polaków: 50 proc. pytanych popiera tę propozycję, a 46 proc. jest jej przeciwnych. Pozostałe 4 proc. nie ma zdania na ten temat.

Jak zauważają autorzy badania, wśród respondentów, którzy opowiadają się za waloryzacją świadczenia, częściej pada odpowiedź "Raczej popieram" (27 proc.) niż "Zdecydowanie popieram" (23 proc.), podczas gdy w gronie osób niepopierających tej propozycji znacznie więcej jest zdecydowanych (27 proc.) niż umiarkowanych przeciwników (19 proc.).

Poparcie dla podwyżki świadczenia wychowawczego częściej, niż pozostali, deklarują najstarsi badani (67 proc. wśród osób w wieku 65 lat i więcej), najsłabiej wykształceni (67 proc. wśród respondentów z wyksztalceniem podstawowym i 68 proc. - zasadniczym zawodowym), emeryci (64 proc.) i renciści (82 proc.). Dodatkowo wysokie poparcie dla podniesienia świadczenia do 800 zł odnotowano w gronie osób zajmujących się domem (66 proc.) i posiadających najniższe dochody w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego (69 proc. wśród ankietowanych o dochodach do 1499 zł).

W raporcie wskazano, że stosunek do waloryzacji obecnego świadczenia znacząco różnicują poglądy polityczne i zaangażowanie religijne Polaków. Im częstszy udział w praktykach religijnych, tym zdecydowanie większe poparcie dla podwyżki świadczenia, a wraz ze spadkiem częstości praktyk wyraźnie rośnie liczba przeciwników podwyżki. Badani o poglądach prawicowych w większości są za podniesieniem do 800 zł wsparcia finansowego dla rodzin (69 proc.), podczas gdy osoby identyfikujące się z lewicą i politycznym centrum częściej nie popierają tego pomysłu (odpowiednio: 63 proc. i 55 proc.).

Najwięcej przeciwników podniesienia świadczenia jest wśród najmłodszych Polaków (69 proc. w grupie wiekowej 18–24 lata), osób z wykształceniem wyższym, kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem, pracujących na własny rachunek, a także uczniów i studentów.

Przekonanie, że świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł byłoby za wysokie, najczęściej wyrażają ankietowani w wieku 18–24 lata (51 proc.), uczniowie i studenci (60 proc.) oraz badani w ogóle nieuczestniczący w praktykach religijnych (44 proc.). W nieco mniejszej części pogląd ten podzielają: osoby pracujące na własny rachunek (42 proc.), średni personel, technicy (42 proc.) oraz respondenci identyfikujący się z lewicą (41 proc.). Zaś opinie, że 800 zł na każde dziecko jest kwotą za małą, wyrażają zwłaszcza osoby zajmujące się domem (21 proc.), pracownicy usług (24 proc.) i badani biorący udział w praktykach religijnych 1-2 razy w miesiącu (21 proc.).

W raporcie zaznaczono, że wpływ na postrzeganie wysokości świadczenia wychowawczego mają dochody pytanych. Osoby, których dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1999 zł, relatywnie częściej uważają kwotę 800 zł za zbyt niską. Wraz ze wzrostem dochodów respondentów spada przekonanie, że byłaby to odpowiednia wysokość, a coraz częściej padają głosy, że jest ona za duża. W grupie badanych, których dochody per capita wynoszą co najmniej 4000 zł, większy jest odsetek osób uważających, że 800 zł to za dużo (37 proc.), niż że to odpowiednia kwota (35 proc.)

Na pytanie, czy kwota 800 zł na każde dziecko jest za mała, odpowiednia czy za duża, prawie połowa dorosłych Polaków odpowiedziała, że to właściwa wysokość świadczenia (45 proc.). Mniej, niż co trzeci badany (29 proc.) uznał, że jest ona za duża, a 15 proc. było zdania, że jest za niska. Więcej, niż co dziesiąta osoba nie potrafiła odnieść się do tej kwestii (11 proc.).

Jak zwracają uwagę autorzy badania, osoby, które popierają waloryzację świadczenia wychowawczego, w zdecydowanej większości uważają, że 800 zł jest odpowiednią kwotą (75 proc.). Mniej, niż co piąta osoba w tej grupie (19 proc.) jest zdania, że to za mało, a bardzo nieliczni uważają, że za dużo (3 proc.).

Z kolei wśród badanych, którzy są przeciwni podwyżce świadczenia 500 plus, prawie dwie trzecie (62 proc.) twierdzi, że 800 zł to za wysokie świadczenie. W drugiej kolejności w tej grupie pada odpowiedź "Trudno powiedzieć" (16 proc.), a mniejszy jest udział osób uważających, że byłaby to odpowiednia wysokość świadczenia (13 proc.) lub jest ona za mała (10 proc.).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 5 do 18 czerwca 2023 roku na próbie liczącej 1054 osoby (w tym: 59,3 proc. metodą CAPI, 25,8 proc. – CATI i 14,9 proc. – CAWI).

Autorka: Karolina Kropiwiec

