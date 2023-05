800+ od nowego roku. Jakie warunki trzeba spełnić?

500+ nie dla zarabiajacych powyżej 20 tys. zł miesięcznie. Tak uważa poseł z Lewicy Zarabiający powyżej 20 tys. zł miesięcznie nie powinni otrzymywać świadczenia 500 plus; moim zdaniem dużo zarabiający ludzie nie powinni go dostawać - ocenił w poniedziałek w Radiu Plus Krzysztof Gawkowski (Lewica). Dodał, że jest gotów do debaty nt. wprowadzenia w tej sprawie progu dochodowego.